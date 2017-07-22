Техника Apple высшего уровня в настоящее время поддерживает технологию ProMotion с высокой частотой обновления, и, по словам аналитика дисплеев, его не будет на грядущем iPad mini 7. В iPad Pro Series используется другой компонент дисплея, что обеспечивает совместимость с ним технологии Apple ProMotion.
На вопрос об обновлении дисплея для iPad mini 7 аналитик с хорошими связями Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг ответил, что он был бы «удивлен», если бы планшет поддерживал технологию ProMotion. Его доводы в пользу того, что iPad mini 7 упустил это изменение, просты. В линейке непрофессиональных планшетов Apple используется панель a-Si LCD, несовместимая с ProMotion.
Эта технология объединительной платы также используется в iPad mini 6 и помогает Apple снизить стоимость планшета при его массовом производстве из-за более низкой цены компонента. Причина, по которой серия iPad Pro стоит дороже, заключается в том, что в планшетах премиум-класса используются ЖК-экраны Oxide, также известные как IGZO. Эта технология предпочтительна в индустрии смартфонов, если компании хотят использовать в своих продуктах панели с более высокой контрастностью и высокой частотой обновления.
Если бы Apple использовала технологию отображения IGZO на iPad mini 7, то они подскочили бы в цене, что сделало бы их менее привлекательными для клиентов, которые не хотят вкладывать средства в дорогой планшет. Следовательно, те, кто собирался приобрести модель iPad Pro исключительно из-за технологии ProMotion, вряд ли будут заинтересованы в покупке планшета премиум-класса, поскольку эта технология была бы доступна на iPad mini 7. В результате могли бы пострадать продажи более дорогой линейки планшетов, поэтому Apple приходится так разграничивать Pro модели от "обычных".
В настоящее время мы не видим, чтобы Apple добавляла поддержку ProMotion в более доступный ассортимент продуктов. Для тех, кто не знает, ProMotion в настоящее время существует на iPhone 13 Pro, iPad Pro и семействе MacBook Pro 2021 года. Учитывая их текущую цену, очевидно, что Apple использует более качественный дисплей.