Intel NUC 12 Enthusiast под кодовым названием Serpent Canyon - это компактный игровой ПК следующего поколения от Intel. Дизайн и основная информация о NUC 12 Enthusiast уже просочились на прошлой неделе. Выяснилось, что это новое поколение крошечных ПК Intel будет оснащено новейшими архитектурами Intel, в том числе 12-го поколения Core H-серии под кодовым названием Alder Lake и новейшими графическими процессорами Intel Arc Alchemist. Похоже, у FanlessTech есть больше информации о каждом варианте этой системы и их как минимум три.
Intel Seprent Canyon NUC будет предлагаться с двумя вариантами ЦП: Core i7-12700H (14-ядерный) или Core i5-12500H (12-ядерный), оба на основе Alder Lake-P с мощностью, ограниченной 45 Вт. Intel планирует разделить этот продукт на три варианта дискретных графических процессоров: с 16 Гбайт видеопамяти, 12 Гбайт или 8 Гбайт.
В просочившейся спецификации напрямую не упоминаются дискретные графические процессоры, используемые этим устройством, но уже было подтверждено, что это собственные процессоры Intel Arc. В перечисленных конфигурациях памяти для дискретных графических процессоров указаны Arc A770M (16 Гбайт), A730M (12 Гбайт) и A550M (8 Гбайт), все из которых оснащены высокопроизводительным графическим процессором ACM-G10.
Также подтверждено, что Serpent Canyon станет первым NUC с DisplayPort 2.0, новой технологией подключения дисплея, которая дебютировала с настольной графикой Arc A380 от GUNNIR. К сожалению, на рынке до сих пор нет дисплеев DP2.0. Как и карта GUNNIR, этот NUC 12 также, по-видимому, ограничен HDMI 2.0b, что досадно, учитывая, что уже доступно много мониторов и телевизоров HDMI 2.1.
NUC 12 Enthusiast также будет использовать технологию памяти DDR4, а не DDR5, хотя Alder Lake уже поддерживает этот стандарт. Устройство совместимо с двумя модулями SODIMM со скоростью до 3200 МТ/с. Согласно этой спецификации поддерживается емкость 64 Гбайта.
Также стоит отметить, что NUC 12 Enthusiast также будет оснащен сетевой картой Intel AX1690 WiFi-6E. Они основаны на последних сетевых адаптерах AX411, которые были выпущены в конце прошлого года, но почему-то еще не вошли в основные платформы ноутбуков. Тем не менее, их можно найти в некоторых высококлассных игровых ноутбуках.
Intel еще не подтвердила дату выпуска своих компьютеров для энтузиастов NUC 12, но можно предположить, что запуск будет тесно связан с доступностью серии Arc 7/5.
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