РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ

28 июня 2022, 23:48




Intel NUC 12 Enthusiast под кодовым названием Serpent Canyon - это компактный игровой ПК следующего поколения от Intel. Дизайн и основная информация о NUC 12 Enthusiast уже просочились на прошлой неделе. Выяснилось, что это новое поколение крошечных ПК Intel будет оснащено новейшими архитектурами Intel, в том числе 12-го поколения Core H-серии под кодовым названием Alder Lake и новейшими графическими процессорами Intel Arc Alchemist. Похоже, у FanlessTech есть больше информации о каждом варианте этой системы и их как минимум три.

Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ


Intel Seprent Canyon NUC будет предлагаться с двумя вариантами ЦП: Core i7-12700H (14-ядерный) или Core i5-12500H (12-ядерный), оба на основе Alder Lake-P с мощностью, ограниченной 45 Вт. Intel планирует разделить этот продукт на три варианта дискретных графических процессоров: с 16 Гбайт видеопамяти, 12 Гбайт или 8 Гбайт.

В просочившейся спецификации напрямую не упоминаются дискретные графические процессоры, используемые этим устройством, но уже было подтверждено, что это собственные процессоры Intel Arc. В перечисленных конфигурациях памяти для дискретных графических процессоров указаны Arc A770M (16 Гбайт), A730M (12 Гбайт) и A550M (8 Гбайт), все из которых оснащены высокопроизводительным графическим процессором ACM-G10.

Также подтверждено, что Serpent Canyon станет первым NUC с DisplayPort 2.0, новой технологией подключения дисплея, которая дебютировала с настольной графикой Arc A380 от GUNNIR. К сожалению, на рынке до сих пор нет дисплеев DP2.0. Как и карта GUNNIR, этот NUC 12 также, по-видимому, ограничен HDMI 2.0b, что досадно, учитывая, что уже доступно много мониторов и телевизоров HDMI 2.1.

Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ


NUC 12 Enthusiast также будет использовать технологию памяти DDR4, а не DDR5, хотя Alder Lake уже поддерживает этот стандарт. Устройство совместимо с двумя модулями SODIMM со скоростью до 3200 МТ/с. Согласно этой спецификации поддерживается емкость 64 Гбайта.

Также стоит отметить, что NUC 12 Enthusiast также будет оснащен сетевой картой Intel AX1690 WiFi-6E. Они основаны на последних сетевых адаптерах AX411, которые были выпущены в конце прошлого года, но почему-то еще не вошли в основные платформы ноутбуков. Тем не менее, их можно найти в некоторых высококлассных игровых ноутбуках.

Intel еще не подтвердила дату выпуска своих компьютеров для энтузиастов NUC 12, но можно предположить, что запуск будет тесно связан с доступностью серии Arc 7/5.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка. Выбрать лучшую оперативную память непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная оперативная память, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую оперативную память в любой ценовой категории - от самой дешёвой до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon
  • Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд
  • Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud
  • Консорциум PICMG выпустил Руководство по проектированию несущей платы стандарта COM-HPC
  • В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram

    • следующая новость
    Intel Core i9-13900K ES3 Raptor Lake разгоняется до 5,5 ГГц

    предыдущая новость
    iPad mini 7 не получит технологию ProMotion с частотой обновления в 120 Гц

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 июня, 2022

    Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ

    iPad mini 7 не получит технологию ProMotion с частотой обновления в 120 Гц

    Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra с оптикой от Leica и Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут 4 июля

    27 июня, 2022

    Чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac Mini будет основан на 3-нм техпроцессе

    Замечены видеокарты Intel Arc Pro A50 и Pro A40 для рабочих станций: ACM-G11 Alchemist, 1024 ядра, частота 2450 МГц и 6 Гбайт GDDR6

    Утечка характеристик Xiaomi 12T: Snapdragon 8+ Gen 1 SoC и зарядка на 120 Вт

    25 июня, 2022

    В сеть попали изображения видеокарты GeForce GTX 1630 от Colorful

    Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon

    24 июня, 2022

    NVIDIA GeForce GTX 1630, предположительно, поступит в продажу 28 июня

    Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии

    23 июня, 2022

    Запуск POCO F4 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 870 и до 12 ГБ ОЗУ

    Анонсирован POCO X4 GT с 6,6-дюймовым Full HD+ дисплеем на 144 Гц, Dolby Vision, Dimensity 8100 и батареей 5080 мАч

    Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ

    22 июня, 2022

    Видеокарта Intel Arc A380 разочаровывает в первых обзорах: хуже RX 6400 и GTX 1650 в игровых тестах

    Появились характеристики Samsung Galaxy M13 5G: Dimensity 700, 50 мегапикселей и 5000 мАч

    21 июня, 2022

    Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце

    18 июня, 2022

    По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках

    Три видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1630 появились на сайте EEC

    17 июня, 2022

    Samsung и параллельный импорт: часть завезенных смартфонов нельзя активировать в России

    AMD готовит преемника Van Gogh на дизайне APU Phoenix Point для портативной консоли Valve Steam Deck следующего поколения

    ССЫЛКИ