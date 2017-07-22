Lordzzz, участник форумов Chiphell Lordzzz утверждает, что у него есть новая информация об инженерных образцах Intel Raptor Lake. В качестве доказательства пользователь предоставляет фотографию образца Raptor Lake Core i9-13900K ES1 с кодом SPEC Q0D8.
Первая версия процессора, доступная сейчас на черном рынке Китая, относительно старая и имеет некоторые ограничения. Вопреки тому, что продавец сказал в описании процессора, поступившего вчера в продажу, ES1 имеет ограниченные возможности разгона. Однако это не относится к ES3, к которому у Lordzzz теперь есть доступ.
Был предоставлен снимок экрана с изображением ES1 в действии. Встроенный в программу CPU-Z бенчмарк показывает 611 и 13015 баллов в однопоточном и многопоточном тестах. Образец предположительно разгоняется до 4,5 ГГц. Можно заметить, что образец имеет TDP 125 Вт (поэтому это вариант K-серии) и не поддерживает AVX-512.
Кроме того, утверждается, что образец ES3 с кодом SPEC Q1HM уже разгоняется до 5,5 ГГц с одним ядром и до 5,3 ГГц со всеми ядрами. Это уже будет тактовая частота Core i9-12900KS Special Edition. В результате процессор набирает 880 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и около 15000 баллов в многопоточном. Но при этом не предоставлено скриншота с этими результатами.
Ожидается, что Intel Raptor Lake будет запущен через три месяца, возможно, в октябре. ЦП этой серии будут использовать тот же сокет LGA1700, что и Alder Lake, поэтому инженерные образцы уже можно тестировать на поддерживаемых материнских платах с ранними версиями BIOS.