Смартфон realme Narzo 50i Prime появился в продаже в официальном магазине realme Official Store. Новинка представляет собой ультрабюджетную модель с ценником в районе 5.5-6 тысяч рублей, но с довольно хорошими за такую скромную цену характеристиками.
Смартфон получил 6.5-дюймовый экран с IPS матрицей и HD+ разрешением 1600х720 точек с плотностью пикселей 270 пикселей на дюйм. Заявлена яркость до 400 нит, над экраном есть каплевидный вырез под фронтальную камеру.
У новинки интересный дизайн задней панели, вдохновленный гоночными автомобилями, с рисунком из вертикальных полос и крупным блоком-площадкой под одинокую камеру со вспышкой и надписью NARZO. Корпус достаточно тонкий 8.5 мм и легкий, всего 182 грамма. NARZO 50i Prime будет продаваться в темно-синем и мятно-зеленом цветах.
Одна из сильных сторон модели - батарея емкостью в 5000 мАч, поддерживается режим ультра экономии и поддерживает обратную зарядку. Заявлено, что 5% батареи позволят 1.5 часа сидеть в WhatsApp, 2.3 часа говорить по телефону или 4 часа сидеть в Spotify. Новинка работает на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T612 (12 нм), два ядра 1.8 ГГц Cortex-A75 и шесть ядер 1.8 GHz Cortex-A55, с графикой Mali-G57.
Камеры NARZO 50i Prime скромные, 8 Мп у основной и 5 Мп во фронтальной, отметить можно разве что автофокус и вспышку у тыльной камеры. Объемы памяти тоже не очень большие, 2/32 Гбайт и 4/64 Гбайт, зато постоянная память тут типа UFS 2.2, есть слот под карту памяти. По коммуникациям у нас есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, 4G и нет NFC. По слотам есть два отдельных под nanoSIM-ки и отдельный под MicroSD.