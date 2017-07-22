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Компания Honor прекращает поставки смартфонов в Россию

30 июня 2022, 08:44




Китайская компания Honor, не так давно ставшая независимой от Huawei, останавливает свои официальные поставки смартфонов в Россию. Информация пришло от источников «Ведомостей», один из дистрибуторов электроники подтвердил это. Хотя пока от самой Honor еще не было официального заявления об уходе или приостановке работы на российском рынке.

Производитель находится в поиске партнеров по странам СНГ, для ввоза своей продукции через параллельный импорт. Например, через Армению и Грузию. Расширение сети дистрибуторов в СНГ может говорить о том, что Honor планируют возобновлять продажи в России.

Компания Honor прекращае поставки смартфонов в Россию


Источники сообщают, что такие меры позволят снизить риски Honor нарваться на санкции, компания только недавно улучшила положение на рынке смартфонов и не хочет потенциальных проблем. Поэтому минимизация рисков с учетом возможных серьезных последствий выглядит логично.

Вообще это политика многих китайских компаний - снижать риски при работе в России, "молча" ограничивая поставки без каких-то заявлений. К тому же многие ретейлеры уже готовы и налаживают поставки товаров через параллельный импорт, те же Wildberries, Ozon и Связной.


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