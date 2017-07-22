РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung начинает производство 3-нм чипов

30 июня 2022, 19:09




Samsung Foundry объявила о начале массового производства своих чипов первого поколения на 3-нанометровом техпроцессе. Он основан на новой архитектуре транзисторов GAA (Gate-All-Around), которая является следующим шагом после FinFET.

По сравнению с 5-нм чипами Samsung первого поколения 3-нм они обеспечивают повышение производительности процессоров до 23%, снижение энергопотребления до 45% и уменьшение площади поверхности на 16%.

Samsung начинает производство 3-нм чипов


3-нм узел второго поколения Samsung будет еще более впечатляющим - по сравнению с 5-нм, Samsung заявляет, что он обеспечит снижение энергопотребления на 50%, повышение производительности на 30% и уменьшение площади на 35%.

Теперь Samsung опережает TSMC, которая, как ожидается, начнет массовое производство 3-нм чипов во второй половине года. Конструкция транзистора Gate-All-Around (GAA) позволяет уменьшить размеры транзисторов, не нарушая их способность проводить ток. Конструкция GAAFET, используемая в 3-нм узле, представляет собой вариант MBCFET, показанный на изображении ниже.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Intel Core i9-13900K ES3 Raptor Lake разгоняется до 5,5 ГГц
  • Чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac Mini будет основан на 3-нм техпроцессе
  • Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце
  • AMD готовит преемника Van Gogh на дизайне APU Phoenix Point для портативной консоли Valve Steam Deck следующего поколения
  • Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

    • предыдущая новость
    Компания Honor прекращает поставки смартфонов в Россию

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июня, 2022

    Samsung начинает производство 3-нм чипов

    Компания Honor прекращает поставки смартфонов в Россию

    29 июня, 2022

    До России добрался ультрабюджетный смартфон Narzo 50i Prime

    Intel Core i9-13900K ES3 Raptor Lake разгоняется до 5,5 ГГц

    28 июня, 2022

    Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ

    iPad mini 7 не получит технологию ProMotion с частотой обновления в 120 Гц

    Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra с оптикой от Leica и Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут 4 июля

    27 июня, 2022

    Чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac Mini будет основан на 3-нм техпроцессе

    Замечены видеокарты Intel Arc Pro A50 и Pro A40 для рабочих станций: ACM-G11 Alchemist, 1024 ядра, частота 2450 МГц и 6 Гбайт GDDR6

    Утечка характеристик Xiaomi 12T: Snapdragon 8+ Gen 1 SoC и зарядка на 120 Вт

    25 июня, 2022

    В сеть попали изображения видеокарты GeForce GTX 1630 от Colorful

    Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon

    24 июня, 2022

    NVIDIA GeForce GTX 1630, предположительно, поступит в продажу 28 июня

    Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии

    23 июня, 2022

    Запуск POCO F4 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 870 и до 12 ГБ ОЗУ

    Анонсирован POCO X4 GT с 6,6-дюймовым Full HD+ дисплеем на 144 Гц, Dolby Vision, Dimensity 8100 и батареей 5080 мАч

    Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ

    22 июня, 2022

    Видеокарта Intel Arc A380 разочаровывает в первых обзорах: хуже RX 6400 и GTX 1650 в игровых тестах

    Появились характеристики Samsung Galaxy M13 5G: Dimensity 700, 50 мегапикселей и 5000 мАч

    21 июня, 2022

    Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце

    ССЫЛКИ