Несколько недель назад Apple анонсировала новый чипсет M2, который используется в недавно выпущенных ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro. Хотя MacBook Pro доступен для покупки, компания не сообщила точную дату запуска модели Air.
Теперь в новом отчете MacRumors со ссылкой на источники в розничной торговле утверждается, что новый Apple MacBook Air на базе чипсета M2 будет доступен для покупки с 15 июля.
Стартовая цена нового Apple MacBook Air составляет 1199 долларов за базовую модель и до 2499 долларов за топовую модель. Это делает его немного дороже, чем MacBook Air с процессором M1, выпущенный пару лет назад.
Он по-прежнему получил безвентиляторный дизайн и очень похож на 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro прошлого года. Вместо обычного 13,3-дюймового дисплея в ноутбуке установлен новый 13,6-дюймовый дисплей с яркостью до 500 нит. Говорят, что экран на 25 процентов ярче, чем его предшественник, и поддерживает 1 миллиард цветов.
Apple утверждает, что благодаря новому процессору M2 производительность Final Cut Pro почти на 40 процентов выше, чем у M1 Air, а Photoshop - до 20 процентов быстрее. На левой стороне есть два порта Thunderbolt, а также разъем для наушников с поддержкой наушников с высоким импедансом.
Он также оснащен обновленной камерой 1080p, четырьмя динамиками и тремя микрофонами. Apple заявила, что также есть поддержка пространственного звука Dolby Atmos. Magic Keyboard теперь имеет полный ряд функциональных клавиш с сенсорной панелью Touch ID и Force Touch. Также добавлена поддержка разъема MagSafe для зарядки.
Ноутбук имеет толщину всего 11,3 мм и весит 1,2 кг. Что касается времени автономной работы, компания обещает до 18 часов воспроизведения видео, а с дополнительным адаптером питания на 67 Вт он может заряжаться до 50 процентов за 30 минут.