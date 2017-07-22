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NVIDIA хочет сократить заказы TSMC на 5-нм пластины для RTX 40 на фоне снижения спроса

01 июля 2022, 14:15




Клиенты TSMC хотят снизить объемы своих заказов. Рынок бытовой электроники замедляется. Интерес к новым телевизорам, мобильным телефонам и ПК снижается вместе с тем, как проходит пандемия и инфляция ударяет по мировым рынкам.

NVIDIA хочет сократить заказы TSMC на 5-нм RTX 40 на фоне снижения спроса


И AMD, и NVIDIA пересматривают свои заказы у TSMC, сообщает DigiTimes. Веб-сайт со ссылкой на свои отраслевые источники утверждает, что Apple, AMD и NVIDIA хотят изменить свои заказы. Сообщается, что AMD хочет снизить заказы на 7/6-нм пластины, в то время как NVIDIA сейчас сталкивается с проблемой перенасыщения рынка графических процессоров и, возможно, более низким спросом на графические процессоры следующего поколения.

Теперь у NVIDIA есть большой запас видеокарт GeForce RTX 30 для продажи и пока компания готова снизить цену. И это несмотря на то, что рынок подержанных карт в настоящее время раздут за счет карт для майнинга, которые больше не выгодно использовать и хранить. Сейчас просто слишком много карт, что рисует мрачные перспективы для спроса на RTX 40.

Самые интересные детали из статьи DigiTimes были приведены RetiredEngineer:

NVIDIA хочет сократить заказы TSMC на 5-нм RTX 40 на фоне снижения спроса


NVIDIA - одна из компаний, которые внесли предоплату TSMC за свои 5-нм пластины. К сожалению для NVIDIA, TSMC не желает идти на уступки. В лучшем случае NVIDIA может рассчитывать на задержку отгрузки подложек до двух кварталов, но задача NVIDIA - найти клиентов на освободившиеся производственные мощности TSMC, что может быть очень сложно, учитывая, как упал спрос во всем секторе.

Теперь ожидается, что NVIDIA будет использовать 5-нм технологию (TSMC N4) для своей будущей серии GeForce RTX 40 под кодовым названием Ada Lovelace. Компания уже использует этот технологический узел для своей архитектуры центра обработки данных Hopper (H100). Рыночная ситуация отразилась на снижении стоимости акций AMD и NVIDIA. Их акции упали почти на 50% всего за 6 месяцев.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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