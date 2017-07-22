Несколько дней назад NVIDIA выпустила новую бюджетную видеокарту GeForce GTX 1630, розничная цена которой составляет 169 долларов. Благодаря тестированию, проведенному Guru3D и TechPowerUP, выяснилось, что новый графический процессор не только медленнее, чем графический процессор AMD Radeon RX 6400 RDNA 2, но и идентичен по производительности GTX 1050 Ti - видеокарте 2016 года, выпущенной NVIDIA.
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 по производительности равна GTX 1050 Ti и, как ожидается, станет заменой по более высокой цене. Выпуск новинки был почти незаметным, партнеры NVIDIA демонстрировали только новый дизайн и некоторые результаты производительности видеокарты.
Глядя на статистику производительности по сравнению с другими картами, становится очевидным, что NVIDIA официально планировала заменить ранее существовавшую GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti, первоначально выпущенная в 2016 году, основана на архитектуре NVIDIA Pascal и была выпущена по цене 139 долларов. По результатам Inno3D, NVIDIA GTX 1630 равна GTX 1050 Ti с улучшением на 17% по сравнению с вариантом GTX 1050 без Ti. А в более новых, требовательных к графике играх типа Assassin's Creed: Valhalla, Control и Cyberpunk 2077 новинке порой не хватает производительности.
NVIDIA GeForce GTX 1630 включает в себя обновленный медиадекодер, который поддерживает кодеки VP8 и H.265 (HVEC), чего не было в серии Pascal. Новая видеокарта NVIDIA GTX 1630 предлагает графический процессор TU117-150 с архитектурой Turing и 512 ядрами CUDA.
Партнеры NVIDIA раскрыли цены на новый GPU, бренд компьютерных технологий EVGA перечисляет GeForce GTX 1630 SC компании по цене 199 долларов, а бренд Colorful объявил розничную цену своего варианта в 169 долларов. Официальная карта должна выйти по более низкой цене. Тем не менее, с учетом инфляции и возможности рецессии, на данный момент неизвестно, будут это более низкие или более высокие цены.
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