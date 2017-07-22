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Первый смартфон на Dimensity 930, Vivo Y77 5G, стоит от 225 долларов

08 июля 2022, 10:08




Vivo Y77 5G дебютировал как первый в мире телефон с чипсетом Dimensity 930. Стало известно, что Y77 5G поступит в продажу по стартовой цене от 225 долларов на следующей неделе в Китае.

Vivo Y77 5G поставляется в четырех конфигурациях: 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти, 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти, 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти и 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти. Их цена составляет 225, 238, 268 и 298 долларов.

Первый смартфон на Dimensity 930, Vivo Y77 5G, стоит от 225 долларов


Смартфон доступен в трех цветах: черный, розовый и синий. Продажи смартфона начнутся 11 июля на китайском рынке. Vivo Y77 5G оснащен 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением 1080x2388 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В целях безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство работает на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом Origin OceanOS. У него 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели есть 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная вспомогательная камера.

Устройство работает на базе Dimensity 930. Это восемь ядер, 6 нм, два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц плюс графика IMG BXM-8-256, которая раньше еще не встречалась в смартфоах. Устройство оснащено оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Емкость аккумулятора 4500 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью на 80 Вт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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