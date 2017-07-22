В линейку Infinix Note 12 уже вошли четыре смартфона - Note 12, Note 12 G96, Note 12i и Note 12 VIP. Теперь это количество увеличивается до шести, поскольку сегодня компания добавляет Note 12 5G и Note 12 Pro 5G.
Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G имеют общие характеристики, но разные конфигурации памяти и системы камер. Базовая модель имеет 6 Гбайт (+3 Гбайт виртуальная) ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти, а версия Pro поставляется с 8 Гбайт (+5 Гбайт виртуальная) ОЗУ и 128 Гбайт памяти. Оба получили специальные слоты для карт памяти microSD для расширения памяти до 2 Тбайт.
Infinix Note 12 Pro 5G оснащен 108-мегапиксельной основной камерой на задней панели, к которой присоединяются 2-мегапиксельная камера для измерения глубины резкости и 2-мегапиксельная макрокамера. Note 12 5G, с другой стороны, оснащен основной камерой на 50 МП, модулем глубины на 2 МП и «объективом с искусственным интеллектом».
Базовая модель на два грамма легче Pro версии (186 г), несмотря на те же размеры и емкость аккумулятора (5000 мАч). Зарядка осуществляется с мощностью до 33 Вт.
Остальные особенности Note 12 5G и Note 12 Pro 5G включают SoC Dimensity 810, 6,7-дюймовый экран Full HD+ разрешения с AMOLED матрицей и интерфейс XOS 10.6 на базе Android 12. Есть 16-мегапиксельная селфи-камера, боковой сканер отпечатков пальцев и два динамика. Оба смартфона также являются первыми в серии Note 12 с поддержкой 5G.
Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G продаются по цене 189 долларов и 227 долларов соответственно, пока только в Индии и в двух цветовых вариантах - черный и белый.