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Анонсирован Infinix Note 12 Pro 5G с камерой Dimensity 810 и 108MP, а также Note 12 5G

08 июля 2022, 18:22




В линейку Infinix Note 12 уже вошли четыре смартфона - Note 12, Note 12 G96, Note 12i и Note 12 VIP. Теперь это количество увеличивается до шести, поскольку сегодня компания добавляет Note 12 5G и Note 12 Pro 5G.

Анонсирован Infinix Note 12 Pro 5G с камерой Dimensity 810 и 108MP, а также Note 12 5G


Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G имеют общие характеристики, но разные конфигурации памяти и системы камер. Базовая модель имеет 6 Гбайт (+3 Гбайт виртуальная) ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти, а версия Pro поставляется с 8 Гбайт (+5 Гбайт виртуальная) ОЗУ и 128 Гбайт памяти. Оба получили специальные слоты для карт памяти microSD для расширения памяти до 2 Тбайт.

Infinix Note 12 Pro 5G оснащен 108-мегапиксельной основной камерой на задней панели, к которой присоединяются 2-мегапиксельная камера для измерения глубины резкости и 2-мегапиксельная макрокамера. Note 12 5G, с другой стороны, оснащен основной камерой на 50 МП, модулем глубины на 2 МП и «объективом с искусственным интеллектом».

Базовая модель на два грамма легче Pro версии (186 г), несмотря на те же размеры и емкость аккумулятора (5000 мАч). Зарядка осуществляется с мощностью до 33 Вт.

Анонсирован Infinix Note 12 Pro 5G с камерой Dimensity 810 и 108MP, а также Note 12 5G


Остальные особенности Note 12 5G и Note 12 Pro 5G включают SoC Dimensity 810, 6,7-дюймовый экран Full HD+ разрешения с AMOLED матрицей и интерфейс XOS 10.6 на базе Android 12. Есть 16-мегапиксельная селфи-камера, боковой сканер отпечатков пальцев и два динамика. Оба смартфона также являются первыми в серии Note 12 с поддержкой 5G.

Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G продаются по цене 189 долларов и 227 долларов соответственно, пока только в Индии и в двух цветовых вариантах - черный и белый.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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