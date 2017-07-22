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Новые чехлы раскрывают дизайн и размер камер iPhone 14 и iPhone 14 Pro

08 июля 2022, 22:08




В этом году Apple выпустит долгожданную серию iPhone 14 вместе с новыми Apple Watch Series 8. Мы ожидаем, что компания анонсирует четыре модели смартфонов с более крупным 6,7-дюймовым iPhone 14 Max вместо «мини». Теперь в сети появились изображения чехлов для моделей iPhone 14 и iPhone 14 Pro, демонстрирующие дизайн и размеры камер в сравнении с текущими моделями.

Новые чехлы раскрывают дизайн и размер камер iPhone 14 и iPhone 14 Pro


Сторонние чехлы для моделей iPhone 14 и iPhone 14 Pro раскрывают изменения дизайна и размера камер, которые окажутся больше, толще и круглее. Ожидается, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены дисплеем с двойным вырезом для Face ID и фронтальной камеры. Стандартные модели iPhone 14 будут иметь меньшую выемку, как и текущие модели. Последние изображения чехлов для iPhone 14 были опубликованы на Weibo и отмечены DuanRui в Twitter. Предполагаемые случаи относятся к 6,1-дюймовым iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также к 6,7-дюймовым iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Мы не уверены, как Apple на данный момент будет называть новый 6,7-дюймовый iPhone 14. Следовательно, одна из моделей помечена как iPhone 14 Plus.

На последних изображениях корпуса для серии iPhone 14 показаны различные элементы дизайна, о которых сообщалось в прошлом, включая визуализацию CAD и размеры устройства. Подробное сравнение чехлов для iPhone 14 также показывает различные отличия от одного варианта к другому. Вы также можете увидеть сравнение с текущими моделями iPhone 13 Pro.

Новые чехлы раскрывают дизайн и размер камер iPhone 14 и iPhone 14 Pro


Как вы можете видеть на изображениях, плато камеры iPhone 14 Pro Max будет больше, чем у iPhone 13 Pro Max. Такое же изменение ожидается и для модели iPhone 14 Pro. Ходят слухи, что в более крупном массиве камер находится новый 48-мегапиксельный объектив камеры с сенсором на 57 процентов крупнее. Это позволит устройству поддерживать запись видео в 8K разрешении.

Что касается чехлов, также видно, что модели iPhone 14 Pro будут иметь немного более высокий, толстый и округлый дизайн по сравнению с текущими моделями.


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