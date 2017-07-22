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Похоже, что серия Samsung Galaxy S23 будет работать исключительно на SoC Qualcomm

09 июля 2022, 09:46




Для Samsung чипы Exynos были предпочтительным флагманским SoC. Однако в 2022 году стратегия Samsung немного изменилась: компания начала производить больше смартфонов серии S на базе Snapdragon для продажи на более крупных рынках. Согласно сообщениям, Qualcomm в настоящее время контролирует примерно 70% поставок последней серии Galaxy S22. Похоже, что Qualcomm будет единственным поставщиком процессоров для Samsung Galaxy S23.

Об этом в Твиттере поделился известный аналитик по смартфонам Минг-Чи-Куо. Согласно его сообщению в Твиттере, Samsung может отказаться от использования своего чипа Exynos следующего поколения под кодовым названием Exynos 2300 для предстоящей флагманской серии, поскольку он менее эффективен, чем Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 под кодовым названием SM8550.

Похоже, что серия Samsung Galaxy S23 будет работать исключительно на SoC Qualcomm


Аналитик предполагает, что дизайн TSMC для SM8550 будет намного мощнее и эффективнее, чем процессор Samsung. Следовательно, вся серия S23 будет оснащена чипами Qualcomm и в 2023 году компания в конечном итоге станет лидером на рынке высокопроизводительных SoC для Android.

Этот шаг может позволить Samsung сосредоточиться на своей цели по разработке специализированного процессора приложений (AP) для устройств Galaxy, который, как ожидается, появится с устройствами Galaxy в 2025 году. По имеющимся данным, в настоящее время ведется разработка специализированной точки доступа с высокой производительностью и низким энергопотреблением.


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