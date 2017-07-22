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Первые тесты M2 MacBook Air: результаты превосходят базовую модель Mac Pro Tower

09 июля 2022, 23:25




Ранее в июне компания Apple анонсировала обновленные модели MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro с новейшим процессором M2. В то время как MacBook Pro M2 уже вышел, предзаказы на MacBook Air только начались, а дата доставок назначена на 15 июля. Новый чип M2 от Apple отличается повышенной производительностью и увеличенным временем автономной работы для MacBook Pro и теперь пришло время увидеть как он соотносится с M2 MacBook Air в тестах.

Последние результаты Geekbench 5 были обнаружены для новейшего M2 MacBook Air от Apple с 16 Гбайт памяти. MacBook Air M2 набрал 1899 баллов в одноядерном и 8965 баллов в многоядерном тесте. Тесты M2 MacBook Air показывают, что результаты более или менее такие же, как у модели MacBook Pro с чипом M2. Это означает, что обе модели будут иметь практически одинаковый уровень производительности.

Первые тесты M2 MacBook Air: результаты превосходят базовую модель Mac Pro Tower


Однако, поскольку MacBook Pro M2 обладает лучшими тепловыми свойствами, он дает преимущество, когда речь идет о ресурсоемких задачах и рабочей нагрузке. Тесты M2 MacBook Air также показывают, что он превосходит базовую модель Mac Pro Tower с 8-ядерным процессором Intel Xeon W. Лучшая часть сравнения заключается в том, что он стоит на целых 5000 долларов меньше. Хотя это не прямое сравнение чипсета Apple, но приятно видеть, что компания движется в правильном направлении.

На данный момент мы не знакомы с содержимым устройства. Придется подождать и увидеть разборку ноутбука, чтобы сделать вывод, действительно ли он быстрее, чем M2 MacBook Pro в реальных условиях.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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