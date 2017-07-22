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Сообщается, что 13 сентября Apple объявит о предстоящей серии iPhone 14

11 июля 2022, 08:07




Apple готовится к выпуску на рынок смартфонов нового поколения iPhone 14. В преддверии официального запуска основные подробности о будущих телефонах уже были опубликованы в Интернете.

Телефоны Apple серии iPhone 14 должны быть официально анонсированы в ближайшие месяцы, но компания еще не подтвердила дату запуска. Теперь новый отчет раскрыл эту дату.

Сообщается, что 13 сентября Apple объявит о предстоящей серии iPhone 14


В новом отчете информатора iHacktu ileaks утверждается, что смартфоны Apple серии iPhone 14 будут официально анонсированы 13 сентября. Ожидается, что предварительные заказы на анонсированные устройства начнутся с 16 сентября, а поставки могут начаться 23 сентября. Даты официально не подтверждены компанией, поэтому мы советуем вам отнестись к этому с долей скептицизма.

Судя по сообщениям, Apple выпустит четыре смартфона - iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В то время как iPhone 14 и 14 Pro будут иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max и 14 Pro Max будут иметь 6,7-дюймовый дисплей.

На этот раз ожидается, что технологический гигант из Купертино выпустит смартфоны серии iPhone 14 со значительными различиями между моделями Pro и не Pro. Например, в моделях Pro вместо выемки будет отверстие под камеру и они будут оснащены новейшим чипсетом A16 Bionic.

Мы ожидаем, что компания официально объявит о запуске серии iPhone 14 и Apple Watch Series 8 через несколько недель.


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