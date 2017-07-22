Компания Oppo выпустила в Китае новый бюджетный смартфон под названием Oppo A97 5G. Некоторые детали этого телефона уже были известны на прошлой неделе в виде тизеров и утечек. Oppo A97 5G выделяется плоской рамкой. На его задней панели есть прямоугольный островок с двумя камерами. Устройство получило размеры 163,8 × 75,1 × 7,99 мм и вес 188 г.
Телефон может похвастаться 6,56-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2408 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом. Дисплей работает в паре с двойными стереодинамиками.
Телефон оснащен чипсетом Mediatek Dimensity 810 в сочетании с 12 ГБайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти. Он работает на ColorOS 12 на базе Android 12. На задней панели установлена двойная камера на 48 МП + 2 МП. А спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеосвязи.
В плане подключений на смартфоне есть слоты для двух SIM-карт, поддержка 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и GNSS. В дополнение к порту USB Type-C есть также разъем для наушников 3,5 мм и датчик отпечатков пальцев на боку. Наконец, устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Oppo A97 5G поставляется в Китае с одной конфигурацией памяти 12 Гбайт + 256 Гбайт по цене 298 долларов в черном или синем цветах. На данный момент неизвестно, будет ли этот смартфон доступен на международных рынках.