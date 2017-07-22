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24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» появился на Geekbench с турбо частотой 5,5 ГГц

11 июля 2022, 20:51




Процессор Intel Core i9-13900K на Geekbench с тактовой частотой 5,5 ГГц впервые появляется на веб-сайте Geekbench. Новый процессор, предположительно флагманский 24-ядерный процессор серии Raptor Lake, был протестирован на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Extreme. Эта материнская плата имеет сокет LGA1700 и совсем недавно ASUS официально выпустила новый BIOS с поддержкой серии Raptor Lake. Поэтому есть основания подозревать, что кто-то действительно тестировал этот процессор на данной материнской плате.

24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» появился на Geekbench с турбо частотой 5,5 ГГц


Согласно этой утечке, Core i9-13900K имеет базовую тактовую частоту 3,0 ГГц и турбо частоту до 5,5 ГГц. На самом деле это та же частота, что и у недавно просочившегося инженерного образца 3 (ES3) того же процессора. Частота ЦП на самом деле на мгновение увеличивается до 5,7 ГГц.

Из-за увеличенного количества эффективных ядер процессор предлагает 24 ядра и 32 потока (поскольку эффективные ядра не поддерживают Hyper-Threading). Кроме того, кэш L3 объемом 36 Мбайт и кэши L1/L2, похоже, соответствуют предыдущим утечкам Raptor Lake.

Оценка этого нового процессора не должна сравниваться с любым существующим продуктом из-за проблемы с таймерами в системе. Однако, если предположить, что это не проблема, Core i9-13900K будет на 7% быстрее в одноядерном и на 37% быстрее в многоядерном в том же тесте Geekbench 5, чем Core i9-12900K на основе официального рейтинга.

24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» появился на Geekbench с турбо частотой 5,5 ГГц


Ожидается, что Intel выпустит свои новые настольные процессоры Raptor Lake в октябре этого года. Этот запуск, вероятно, будет включать в себя разблокированную серию K.

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