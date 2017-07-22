Вскоре Intel может выпустить свои высокопроизводительные мобильные видеокарты Alchemist. @_rogame обнаружил первые записи 3DMark с еще не выпущенных графических процессоров Intel Arc A770M/A550M.
Мобильная серия Intel Arc Alchemist до сих пор была запущена лишь частично и в Китае. Это постепенно начинает меняться, поскольку Intel выводит свои графические процессоры начального уровня A370M на другие рынки, однако более мощные варианты на базе более крупного графического процессора Alchemist: A550M, A730M и A770M все еще трудно найти.
Утечка Rogame показывает графические процессоры A550M и A770M в программном обеспечении 3DMark. К сожалению, оба результата оставляют больше вопросов, чем ответов, но это означает, что эти карты уже вступили в стадию тестирования, что также предполагает, что запуск должен быть вопросом недель, а не месяцев.
Модель A550M с половиной ядер графического процессора ACM-G10 (16 ядер Xe) набрала 6017 баллов в 3DMark Time Spy с использованием более старого драйвера 1726. К сожалению, этот тест был запущен с включенной технологией Intel APO (Advanced Performance Optimizations), что фактически делает его недействительным в соответствии с правилами 3DMark.
Исходя из того, что мы видели ранее, APO означает примерно на 15% лучший результат. С другой стороны, сравнение с A730M с APO (проверено здесь) показывает, что A730M по-прежнему на 67% быстрее, чем A550M с на 50% большим количеством ядер.
Теперь, когда дело доходит до Intel Arc A770M, он был протестирован в Fire Strike Extreme, где набрал 13244 балла в графике. На самом деле это примерно столько же, сколько у графического процессора ноутбука RTX 3070, работающего с тем же процессором (Core i7-12700H), исходя из данных базы данных 3DMark. Этот дискретный графический процессор был протестирован с тестовым драйвером (версия 9999), обычно используемым OEM-производителями и системными интеграторами перед запуском нового оборудования. Но неясно, включен ли APO именно в этой версии.
Однако следует отметить, что официальная производительность A770M уже подтверждена Intel. Эта карта должна быть в среднем на 12% быстрее, чем RTX 3060M в играх. Таким образом, просочившиеся оценки 3DMark снова не полностью совпадают с реальными игровыми тестами, где Intel явно еще предстоит выполнить множество оптимизаций.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".