Realme только что анонсировала долгожданный смартфон Realme GT 2 Master Explorer Edition. Наряду с новым флагманским устройством компания также анонсировала новый ноутбук, получивший название Notebook Air.
Новый ноутбук от китайского производителя смартфонов получился тонким и легким. Другими словами, основное внимание было уделено его дизайну, производитель хотел, чтобы устройство было портативным. Новый ноутбук весит всего 1,36 кг, а его толщина составляет всего 14,9 мм. Еще одним его отличительным аспектом являются ультратонкие рамки размером около 4,9 мм. Для сравнения, модель Apple MacBook Air M1 имеет рамки толщиной 8,9 мм.
Под капотом нового ноутбука установлен процессор Intel Core i3 11-го поколения в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти. Он также предлагается в двух конфигурациях хранилища, включая вариант SSD на 256 Гбайт и 512 Гбайт. На передней панели новый ноутбук получил дисплей с соотношением сторон 16:10, который поддерживает разрешение 1920 x 1200, а соотношение экрана к корпусу составляет 88 процентов. Другие примечательные особенности включают цельнометаллический корпус, жидкостное охлаждение с двумя вентиляторами, аккумулятор емкостью 54 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку на 65 Вт и кроссплатформенную поддержку.
Стоимость Realme Notebook Air начинается с 445 долларов для модели 8 Гбайт + 256 Гбайт, в то время как более дорогой вариант 8 Гбайт + 512 Гбайт стоит примерно 489 долларов в текущем предложении для предварительного заказа. Хотя позже ноутбук будет несколько дороже. Что касается цветов, ноутбук предлагается в сером и голубом цветовых вариантах.