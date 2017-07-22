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Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры

12 июля 2022, 23:00




Сегодня компания Nothing представила самый ожидаемый телефон Nothing Phone, на онлайн-мероприятии. Это первый смартфон компании, он оснащен 6,55-дюймовым гибким OLED-экраном с Full HD+ разрешением и частотой 120 Гц, оснащен процессором Snapdragon 778G+ с оперативной памятью до 12 Гбайт, работает под управлением ОС Android 12 с прошивкой от Nothing и компания обещает 3 обновления ОС Android и 4 года обновлений безопасности каждые 2 месяца.

Вы можете управлять сторонними продуктами с помощью быстрых настроек телефона, начиная с Tesla. Вы можете открывать двери, включать кондиционер, видеть оставшиеся мили и многое другое. Вскоре будет объявлено о других интеграциях со сторонними брендами.

Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры


Главной изюминкой телефона является интерфейс Glyph с уникальными световыми схемами, состоящими из 900 светодиодов, которые указывают, кто звонит, и сигнализируют об уведомлениях приложений, состоянии зарядки и многом другом. Вы можете связать отдельные контакты с мелодией звонка, и каждый с уникальным шаблоном Glyph. Функция Flip to Glyph активирует тихие уведомления только с подсветкой.

Телефон получил 100% переработанный алюминиевый корпус, что делает его легким и прочным, а более 50% пластиковых компонентов телефона изготовлены из материалов на биологической основе или из переработанных материалов - это лучший показатель в отрасли, заявляет компания. Телефон имеет прозрачную заднюю панель с уникальным дизайном, состоящим из более чем 400 компонентов. У него есть защита Corning Gorilla Glass 5 спереди и сзади.

Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры


Он оснащен двумя 50-мегапиксельными камерами с сенсором Sony IMX766 для основной камеры и датчиком Samsung JN1 для сверхширокоугольной камеры, которая также позволяет проводить макросъемку. Вы также можете настроить Glyph Interface на полную яркость и освещать объекты крупным планом мягким светом.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки PD мощностью 33 Вт, которая может заряжать до 50% мощности за 30 минут. Также есть беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная беспроводная зарядка на 5 Вт.

Телефон Nothing выпускается в белом и черном цветах. 21 июля он появится в Европе, а пока смартфон доступен в Индии по цене в 415 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 454 доллара за модель 8 Гбайт + 256 Гбайт, а модель 12 Гбайт + 256 Гбайт стоит 490 долларов.

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