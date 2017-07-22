У ASUS есть успешная линейка смартфонов под брендом Zenfone. После запуска серии Zenfone 8 в прошлом году компания готова выпустить на рынок своего преемника, серию ASUS Zenfone 9.
Хотя компания еще официально не подтвердила дату запуска грядущего смартфона Zenfone 9, в новом отчете была указана дата, когда устройство станет официальным.
Согласно тизерному плакату, которым поделился Мишаал Рахман, грядущий ASUS Zenfone 9 будет официально представлен 28 июля. Пока неизвестно, будет ли запуск только для этого смартфона или для всей серии.
Недавно компания поделилась тизером смартфона, в котором показали телефон с меньшим или компактным форм-фактором, аналогичным своему предшественнику. Устройство будет доступно в четырех цветах - красном, белом, синем и черном.
Судя по отчетам, Zenfone 9, будет оснащен 5,9-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED с разрешением экрана Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Под капотом будет процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.
Телефон получит до 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенной памяти. На задней стороне будет 50-мегапиксельный сенсор основной камеры Sony IMX766, а спереди - 12-мегапиксельная фронтальная камера.
Устройство будет работать под управлением операционной системы Android с собственным пользовательским интерфейсом компании. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4300 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью в 30 Вт.