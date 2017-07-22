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Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом

13 июля 2022, 18:05




Amazfit выпустила GTS 4 Mini - сверхлегкие тонкие смарт-часы со 120 режимами спортивного отслеживания и многообещающим временем автономной работы. Первым рынком для носимых устройств станет Индия, где продажи начнутся в эту субботу, 16 июля.

Amazfit оснастили GTS 4 Mini 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями со всех четырех сторон, в результате чего соотношение экрана к корпусу достигло 70%. Носимое устройство также имеет рейтинг водонепроницаемости 5ATM и имеет датчики на задней панели для мониторинга частоты сердечных сокращений, SpO2 (насыщение крови кислородом) и режимов сна.

Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом


Часы могут автоматически определять семь видов спортивной активности и напоминать вам об активации режима тренировки. Он также поддерживает пять основных систем глобального позиционирования для точного отслеживания вне помещения.

GTS4 Mini поставляется с аккумулятором емкостью 270 мАч, которого должно хватить до 15 дней без подзарядки или до 45 дней в режиме энергосбережения, но это при отключенном AOD. Говоря о Always-On Display, различные циферблаты имеют соответствующий дизайн AOD.

Носимые часы имеют силиконовый ремешок, который доступен в нескольких различных цветах: «черный полночь», «розовый фламинго», «голубой мятный» и «белый лунный свет», что делает умные часы «модным заявлением, которое дополняет любой наряд».

Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом


Сначала часы появятся в продаже в Индии, GTS 4 Mini стоит около 87 долларов, но эта цена является эксклюзивной для первого дня продаж. После этого он изменится на 100 долларов, что по-прежнему является довольно выгодной сделкой для нового носимого устройства Amazfit.


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