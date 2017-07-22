Видеокарты Intel Arc еще не поступили в продажу за пределами Китая, однако GamersNexus заполучил Arc A750 Limited Edition, предназначенную для предтопового игрового сегмента.
Видеокарта Intel Arc A750 Limited Edition для настольных ПК появилась на фото, с элегантным дизайном, но до сих пор нет ни слова об официальном запуске. Линейка Arc представлена только на определенных рынках: сначала для ноутбуков начального уровня, а теперь для ноутбуков более высокого уровня. В линейке настольных компьютеров есть только один вариант, доступный для розничной продажи, - это Arc A380, который не предлагается самой Intel в качестве эталонного варианта, а представляет собой индивидуальные варианты от AIC и Gunnir.
В то время как Gunnir также работает над собственным решением с тремя вентиляторами для высокопроизводительных графических процессоров Arc, похоже, что Intel начала пробовать некоторые технологические магазины своих высокопроизводительных видеокарт ограниченной серии на основе архитектуры Arc. Первым из этих проектов является Intel Arc A750 Limited Edition, который был предоставлен GamersNexus. Технический отдел продемонстрировал карту во время недавнего видеообзора видеокарты Gunnir Arc A380. Пока нет никаких подробностей о карте, но мы определенно можем ожидать, что скоро появится обзор этой видеокарты.
В настоящее время драйверы Intel Arc поддерживают только графический процессор ACM-G11, который питает графическую карту A750, на мобильной платформе. Таким образом, запуск тех же драйверов для настольного варианта может не дать точных результатов. Gamers Nexus может ждать официальных драйверов, но когда они появятся - большой вопрос. Также неизвестно, когда эти видеокарты Arc будут доступны для потребителей. Что мы знаем точно, так это то, что победители конкурса Intel Xe-HPG будут одними из первых, кто получит в руки видеокарту Arc, такую как high-end Arc A750 и Arc A770.
Что касается самого образца видеокарты Intel Arc A750, то он выглядит так же, как на рендерах и как образец, представленный на IEM 2022. Характеристики видеокарты включают урезанный графический процессор ACM-G11 с 384 EU, 3072 ALU и 12 Гбайт памяти GDDR6, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/с, и TGP около 200 Вт.
Карта, представленная на IEM 2022, питалась от конфигурации разъемов 8+6, что означает максимальную мощность платы 300 Вт (150 Вт + 75 Вт от разъемов и мощность 75 Вт от интерфейса PCIe). Вполне вероятно, что Limited Edition может появиться как в вариантах A770, так и в вариантах A750. Он будет поставляться с тремя разъемами DisplayPort и одним соединением HDMI. Intel подтвердила, что видеокарта ARC Alchemist будет поддерживать новейшие интерфейсы DisplayPort 1.4a и HDMI 2.0b.
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