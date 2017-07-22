РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung официально запускает память GDDR6 - 24 Гбит/с для графических процессоров следующего поколения

14 июля 2022, 10:00




Samsung Electronics выпускает первую в отрасли память GDDR6 DRAM 24 Гбит/с для высокопроизводительных видеокарт нового поколения. Благодаря инновационной схеме и усовершенствованному изоляционному материалу новая память Samsung станет первой памятью GDDR6, обеспечивающей такую скорость.

Совместимая с новейшим отраслевым стандартом GDDR, Samsung GDDR6 предлагает универсальную совместимость для широкого внедрения на рынке. Samsung объявила о начале тестирования первой в отрасли 16-гигабитной графической памяти DRAM Double Data Rate 6 (GDDR6) со скоростью обработки 24 гигабит в секунду (Гбит/с). Созданная на основе 10-нм техпроцесса Samsung третьего поколения, новая память предназначена для значительного повышения графической производительности видеокарт нового поколения (массивов видеографики), ноутбуков и игровых устройств, консолей, а также приложений на основе искусственного интеллекта и систем высокопроизводительных вычислений (HPC).

Разработанная с использованием инновационной схемы и высокотехнологичного изоляционного материала (High-K Metal Gate; HKMG), минимизирующего утечку тока, 24-гигабитная память Samsung GDDR6 обеспечивает на 30 % более высокую скорость по сравнению с предыдущим 18-гигабитным продуктом. При интеграции в графическую карту премиум-класса память GDDR6 DRAM может передавать до 1,1 терабайта (ТБ) данных или около 275 фильмов в формате Full HD всего за одну секунду.

Samsung официально запускает память GDDR6 - 24 Гбит/с для графических процессоров следующего поколения


Разработанная для полного соответствия спецификациям JEDEC, память Samsung GDDR6 DRAM будет совместима со всеми конструкциями графических процессоров, что будет способствовать широкому внедрению на рынке широкого спектра графических решений.

В новой линейке GDDR6 от Samsung также будут представлены варианты с низким энергопотреблением, которые помогут продлить срок службы батареи ноутбуков. Используя технологию динамического переключения напряжения (DVS), которая регулирует рабочее напряжение в зависимости от требований к производительности, Samsung предоставит версии 20 Гбит/с и 16 Гбит/с с примерно на 20% более высокой энергоэффективностью при 1,1 В по сравнению с отраслевым стандартом 1,35 В GDDR6.

Графическая память DRAM все чаще используется не только в ПК, ноутбуках и игровых консолях, но и в других приложениях с интенсивным использованием графики, таких как высокопроизводительные вычисления, автономное вождение и электромобили. Ориентируясь на эти развивающиеся рынки, Samsung GDDR6 обеспечит плавное воспроизведение видео 4K и 8K, поддерживая при этом ресурсоемкие рабочие нагрузки AI-акселератора.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка. Выбрать лучшую оперативную память непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная оперативная память, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую оперативную память в любой ценовой категории - от самой дешёвой до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon
  • Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд
  • Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud
  • Консорциум PICMG выпустил Руководство по проектированию несущей платы стандарта COM-HPC
  • В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram

    • следующая новость
    Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч

    предыдущая новость
    В сети появились изображения видеокарты Intel Arc A750 Limited Edition "вживую"

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший SSD Лучший процессор для игр Лучший монитор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 июля, 2022

    Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч

    Samsung официально запускает память GDDR6 - 24 Гбит/с для графических процессоров следующего поколения

    13 июля, 2022

    В сети появились изображения видеокарты Intel Arc A750 Limited Edition "вживую"

    Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом

    Флагманский смартфон ASUS Zenfone 9 выйдет в продажу 28 июля

    12 июля, 2022

    Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры

    Ноутбук Realme Notebook Air на Intel Core i3, весит всего 1,36 кг

    Intel Arc A770M и A550M вошли в стадию тестирования - появились первые результаты в 3DMark

    11 июля, 2022

    24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» появился на Geekbench с турбо частотой 5,5 ГГц

    Выпущен Oppo A97 5G с SoC Dimensity 810, дисплеем с частотой 90 Гц

    Сообщается, что 13 сентября Apple объявит о предстоящей серии iPhone 14

    9 июля, 2022

    Первые тесты M2 MacBook Air: результаты превосходят базовую модель Mac Pro Tower

    Похоже, что серия Samsung Galaxy S23 будет работать исключительно на SoC Qualcomm

    8 июля, 2022

    Новые чехлы раскрывают дизайн и размер камер iPhone 14 и iPhone 14 Pro

    Анонсирован Infinix Note 12 Pro 5G с камерой Dimensity 810 и 108MP, а также Note 12 5G

    Первый смартфон на Dimensity 930, Vivo Y77 5G, стоит от 225 долларов

    2 июля, 2022

    В плане производительности NVIDIA GeForce GTX 1630 за 169 долларов оказалась копией GTX 1050 Ti 2016 года за 139 долларов

    1 июля, 2022

    NVIDIA хочет сократить заказы TSMC на 5-нм пластины для RTX 40 на фоне снижения спроса

    Apple MacBook Air на базе процессора M2 поступит в продажу с 15 июля

    30 июня, 2022

    Samsung начинает производство 3-нм чипов

    ССЫЛКИ