Samsung Electronics выпускает первую в отрасли память GDDR6 DRAM 24 Гбит/с для высокопроизводительных видеокарт нового поколения. Благодаря инновационной схеме и усовершенствованному изоляционному материалу новая память Samsung станет первой памятью GDDR6, обеспечивающей такую скорость.
Совместимая с новейшим отраслевым стандартом GDDR, Samsung GDDR6 предлагает универсальную совместимость для широкого внедрения на рынке. Samsung объявила о начале тестирования первой в отрасли 16-гигабитной графической памяти DRAM Double Data Rate 6 (GDDR6) со скоростью обработки 24 гигабит в секунду (Гбит/с). Созданная на основе 10-нм техпроцесса Samsung третьего поколения, новая память предназначена для значительного повышения графической производительности видеокарт нового поколения (массивов видеографики), ноутбуков и игровых устройств, консолей, а также приложений на основе искусственного интеллекта и систем высокопроизводительных вычислений (HPC).
Разработанная с использованием инновационной схемы и высокотехнологичного изоляционного материала (High-K Metal Gate; HKMG), минимизирующего утечку тока, 24-гигабитная память Samsung GDDR6 обеспечивает на 30 % более высокую скорость по сравнению с предыдущим 18-гигабитным продуктом. При интеграции в графическую карту премиум-класса память GDDR6 DRAM может передавать до 1,1 терабайта (ТБ) данных или около 275 фильмов в формате Full HD всего за одну секунду.
Разработанная для полного соответствия спецификациям JEDEC, память Samsung GDDR6 DRAM будет совместима со всеми конструкциями графических процессоров, что будет способствовать широкому внедрению на рынке широкого спектра графических решений.
В новой линейке GDDR6 от Samsung также будут представлены варианты с низким энергопотреблением, которые помогут продлить срок службы батареи ноутбуков. Используя технологию динамического переключения напряжения (DVS), которая регулирует рабочее напряжение в зависимости от требований к производительности, Samsung предоставит версии 20 Гбит/с и 16 Гбит/с с примерно на 20% более высокой энергоэффективностью при 1,1 В по сравнению с отраслевым стандартом 1,35 В GDDR6.
Графическая память DRAM все чаще используется не только в ПК, ноутбуках и игровых консолях, но и в других приложениях с интенсивным использованием графики, таких как высокопроизводительные вычисления, автономное вождение и электромобили. Ориентируясь на эти развивающиеся рынки, Samsung GDDR6 обеспечит плавное воспроизведение видео 4K и 8K, поддерживая при этом ресурсоемкие рабочие нагрузки AI-акселератора.
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