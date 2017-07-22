По слухам, Redmi планирует запуск Redmi K50S и K50S Pro в Китае. Похоже, K50S Pro может дебютировать как первый смартфон компании с 200-мегапиксельной камерой. Надежный типстер Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками будущего флагманского телефона, который оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1 (упоминается как SM8475). В утечке также упоминается, что это устройство оснащено дисплеем с частотой 120 Гц, 200-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 5000 мАч.
Причем речь идет не о Moto X30 Pro, который, как ожидается, скоро дебютирует в Китае в качестве первого в мире телефона с 200-мегапиксельной камерой. Недавно представленные Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra оснащены чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Следовательно, компания вряд ли выпустит еще один телефон SD+8G1 под брендом Xiaomi.
Отчеты показали, что мировые рынки получат серию Xiaomi 12T с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 вместо серии Xiaomi 12S. Телефоны 12T и 12T Pro, вероятно, будут переименованы в Redmi K50S и Redmi K50S Pro в Китае.
Утечка информации, появившаяся на прошлой неделе, показала, что Xiaomi 12T Pro будет иметь 200-мегапиксельную камеру. Это указывает на то, что Redmi K50S Pro, направляющийся в Китай, также получит такую же камеру. Так что просочившиеся характеристики могут принадлежать Redmi K50S Pro.
Redmi K50S Pro уже получил сертификацию 3C, а значит официальный анонс уже не за горами, вполне вероятно, что Redmi K50S и K50S Pro могут стать официальными в августе в Китае.