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Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч

14 июля 2022, 15:00




По слухам, Redmi планирует запуск Redmi K50S и K50S Pro в Китае. Похоже, K50S Pro может дебютировать как первый смартфон компании с 200-мегапиксельной камерой. Надежный типстер Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками будущего флагманского телефона, который оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1 (упоминается как SM8475). В утечке также упоминается, что это устройство оснащено дисплеем с частотой 120 Гц, 200-мегапиксельной камерой и батареей емкостью 5000 мАч.

Причем речь идет не о Moto X30 Pro, который, как ожидается, скоро дебютирует в Китае в качестве первого в мире телефона с 200-мегапиксельной камерой. Недавно представленные Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra оснащены чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. Следовательно, компания вряд ли выпустит еще один телефон SD+8G1 под брендом Xiaomi.

Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч


Отчеты показали, что мировые рынки получат серию Xiaomi 12T с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 вместо серии Xiaomi 12S. Телефоны 12T и 12T Pro, вероятно, будут переименованы в Redmi K50S и Redmi K50S Pro в Китае.

Утечка информации, появившаяся на прошлой неделе, показала, что Xiaomi 12T Pro будет иметь 200-мегапиксельную камеру. Это указывает на то, что Redmi K50S Pro, направляющийся в Китай, также получит такую же камеру. Так что просочившиеся характеристики могут принадлежать Redmi K50S Pro.

Redmi K50S Pro уже получил сертификацию 3C, а значит официальный анонс уже не за горами, вполне вероятно, что Redmi K50S и K50S Pro могут стать официальными в августе в Китае.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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