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На фото "засветилась" Intel Arc A310 - видеокарта начального уровня на базе графического процессора ACM-G11

14 июля 2022, 23:10




На изображении представлена ​​самая младшая видеокарта Intel Arc, Arc A310, отличающаяся малым форм-фактором и низкопрофильным дизайном и с урезанным графическим процессором ACM-G11.

Фотографии видеокарты Intel Arc A310 опубликовал Алексей «Unwinder» Николайчук, который отвечает за различные популярные инструменты для разгона, такие как Afterburner и Rivatuner от MSI. Хотя Intel выпустила свои видеокарты начального уровня Arc A380, в предыдущих слухах упоминалось, что будет также и видеокарта начального уровня Arc A310.

Изображенная карта Intel Arc A310, безусловно, является эталонной моделью, о чем свидетельствует дизайн ее кожуха, который похож на просочившиеся кожухи для более дорогих карт ACM-G10. Однако этот дизайн может быть обновлен, как видно из последних рендеров от Intel. Кроме того, на плакате указано, что кожух был напечатан на 3D-принтере, поэтому мы не знаем, как может выглядеть окончательный дизайн.

На фото


Карта поставляется в половинной длине и половинной высоте. Она имеет форм-фактор с одним слотом и массивом алюминиевых ребер, который расположен над графическим процессором, VRM и VRAM, и охлаждается двумя стандартными вентиляторами с 11 лопастями. Карту можно увидеть рядом с графической картой MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, которая является одним из гигантов, а также одной из самых больших видеокарт, доступных на розничных полках на данный момент.

Что касается спецификаций, Intel Arc A310 будет урезанной видеокартой, расположенной ниже Arc A380 и Arc A350. Она будет использовать ядро ​​​​графического процессора ACM-G11 и иметь 4 Гбайт памяти GDDR6 через 64-битный интерфейс шины. Что касается количества ядер, то оно может либо сохранить 96 EU, как у серии Arc A350, либо уменьшиться еще больше, всего с 64 включенными EU. Это будет половина всего графического процессора ACM-G11, на котором он основан. Карта также не имеет внешних разъемов питания на графических картах Intel Arc A310 из-за ее дизайна начального уровня и должна иметь TDP в районе 50 Вт, что делает ее хорошим небольшим решением для HTPC.

Ожидается, что производительность будет намного ниже, чем у Arc A380, а это значит, что даже NVIDIA GeForce GTX 1630 может одержать победу над этой картой. Но в то же время, учитывая, что цена Arc A380 составляет около 150 долларов США, этот вариант может быть оценен в сегменте менее 100 долларов США, и это должно сделать его жизнеспособным вариантом для потребителей начального уровня. Intel выпустила графическую карту Arc A380 только для сегмента начального уровня, но вполне вероятно, что в ближайшие месяцы на рынок выйдет больше моделей, таких как A310 и A350, поскольку Intel готовится к общему запуску видеокарт Arc.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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