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MacBook Air M2 тормозит при продолжительных рабочих нагрузках, теряя 25% производительности в тесте по сравнению с MacBook Pro M2

15 июля 2022, 08:53




Несмотря на улучшения, которые Apple внесла в M2 MacBook Air, переработанный ноутбук без вентилятора большую часть времени не может контролировать внутреннюю температуру. Согласно тестовому запуску, имитирующему длительную рабочую нагрузку, новый MacBook Air теряет около 25% производительности по сравнению с MacBook Pro M2.

MacBook Air M2 тормозит при продолжительных рабочих нагрузках, теряя 25% производительности в тесте по сравнению с MacBook Pro M2


MacBook Pro M2 не тормозит при одинаковой постоянной нагрузке, но, к счастью, MacBook Air M2 тормозит меньше, чем MacBook Air M1
Видеообзор, сделанный The Verge, показывает, что MacBook Air M2 троттлит, чтобы поддерживать температуру ниже рекомендуемого предела. Несмотря на то, что новый M2 рекламирует улучшения по сравнению с M1, он не может должным образом напрягать свои мускулы, если неадекватное охлаждение, и, согласно проведенному тесту, конечный результат показывает именно это. Запуск такого теста, как Cinebench R23, не дает точных показаний, поскольку тест длится всего несколько секунд, чего недостаточно, чтобы должным образом продемонстрировать, как чип будет работать, если он будет подвергаться нагрузке в течение более длительного времени.

К счастью, The Verge выполнила 30-минутный цикл многоядерного тестового запуска, рисуя более четкую картину, поскольку MacBook Air M2 подвергается нагрузке, которая длится дольше. К сожалению, в то время как MacBook Pro M2 не тормозит в том же тесте, поскольку он оснащен одним охлаждающим вентилятором, новый MacBook Air не может идти в ногу с этой машиной, теряя около 25 процентов производительности в многоядерном тесте, несмотря тот же самый чипсет.

MacBook Air M2 тормозит при продолжительных рабочих нагрузках, теряя 25% производительности в тесте по сравнению с MacBook Pro M2


К счастью, M2 считается более энергоэффективным, чем его предшественник, и если M1 MacBook Air теряет 21 процент при выполнении 30-минутного цикла Cinebench R23, производительность M2 MacBook Air падает всего на 13 процентов. Также обратите внимание, что климат не во всех странах одинаков, поэтому в зависимости от температуры окружающей среды новый MacBook Air может со временем терять больше или меньше производительности.

Еще одним недостатком MacBook Air M2 является его медленная скорость SSD, что Apple, вероятно, сделала для снижения производственных затрат.

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