Процессор AMD Ryzen 7000, скорее всего, Ryzen 5 7600X, появился в тесте Basemark с 6 ядрами Zen 4. 12 потоков и тактовая частота 4,4 ГГц, в тестах оказался до 11% быстрее, чем Ryzen 9 5950X. Процессор AMD Ryzen 7000 появился в базе данных Basemark Benchmark и был обнаружен TUM_APISAK. По имеющейся информации, чип является инженерным образцом с OPN id '100-000000593-20_Y'. Бенчмарк предоставляет такую информацию, как ядра ЦП и тактовые частоты.
Это 6-ядерный и 12-поточный чип, основанный на архитектуре Zen 4. ЦП будет нести 32 Мбайт кэш-памяти L3 и 6 Мбайт кэш-памяти L2, что в сумме составляет 38 Мбайт кэш-памяти. Это примерно на 9 процентов больше кэш-памяти, чем у существующего процессора Ryzen 5 5600X, который имеет те же 32 Мбайт кэш-памяти L3, но имеет 512 Кбайт кэш-памяти L2 на ядро. Этот показатель был увеличен до 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро в архитектуре ядра Zen 4. Что касается тактовой частоты, чип имеет тактовую частоту 4,4 ГГц, которая является базовой частотой, а турбо-частота может быть намного выше отметки 5 ГГц. Для сравнения, Ryzen 5 5600X имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц, что означает увеличение базовой частоты примерно на 19%.
Основываясь только на спецификациях, похоже, что это процессор AMD Ryzen 5 7600X, который должен стать хитом продаж в массовом диапазоне по цене около 300-350 долларов. Basemark действительно предоставляет тесты, но это исключительно результаты GPU, основанные на видеокарте NVIDIA RTX A4000.
Основываясь на показателях производительности, предоставленных Harukaze5719, похоже, что процессор Zen 4 ES предлагает до 11% более высокую производительность, чем Ryzen 9 5950X на базе 16 ядер Zen 3. Это существенное увеличение, учитывая, что часть Zen 3 работает на гораздо более высоких тактовых частотах и имеет 16 ядер. С учетом сказанного, процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, включая Ryzen 5 7600X, должны поступить в продажу к сентябрю 2022 года, как указывалось в предыдущих слухах.