Intel Arc A750 составит конкуренцию GeForce RTX 3060. Райан Шраут (отдел маркетинга Intel Graphics) представляет дискретный графический процессор Intel Arc A750 - первую высокопроизводительную модель для настольных ПК, запуск которой запланирован на конец лета.
Грядущая видеокарта для настольных ПК на базе процессора ACM-G10 должна обеспечивать до 17% более высокую производительность, чем GeForce RTX 3060, при разрешении 2560×1440 в пяти играх. В видео, опубликованном Intel Graphics, компания демонстрирует, как новая карта работает в некоторых играх: F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands и Fortnite.
«Результаты производительности, показанные здесь, относятся к небольшому набору игр, которые очень хорошо работают с Intel Arc и архитектурой Alchemist. Я не утверждаю, что ВСЕ ИГРЫ покажут эти результаты, но это представление о том, что карты Intel Arc A способны на это при правильном программном обеспечении и инженерных возможностях» - Райан Шраут, Intel.
Intel также поделилась новыми рендерами для модели, рекламируемой как «Limited Edition», хотя мы до сих пор непонятно, что это значит. Кроме того, несмотря на информацию о производительности карты, никаких спецификаций предоставлено не было.
По слухам, Arc A750 будет иметь 24 процессора Xe-Core и 12 Гбайт памяти GDDR6. Intel подтвердила, что эта модель имеет два разъема питания (6-контактный и 8-контактный), что позволяет предположить, что она потребляет более 225 Вт энергии.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".