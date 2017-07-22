На этой неделе Intel хочет привлечь к себе внимание, представив свои графические процессоры для настольных ПК. Сотрудники Intel Том Петерсен и Райан Шраут посещают популярных ютуберов, где впервые демонстрируют новые настольные видеокарты Arc Alchemist. Компания только что представила свой графический процессор Arc A750 Limited Edition совместно с Gamers Nexus, и теперь пришло время показать флагманскую модель, известную как A770.
Во время LinusTechTips WAN Show мы увидели видеокарту с надписью «Limited Edition» вблизи. Ограниченная серия означает, что карта имеет специальное решение для охлаждения, оснащенное тонкой RGB-подсветкой.
Линус еще не опубликовал видео, демонстрирующее настоящую карту в действии. Было сказано, что Intel в настоящее время еще не тестирует эту карту. По словам Петерсена, A770 - это первая карта, на которой вы, наконец, можете играть, и она также очень хорошо разгоняется, добавил он. Сама карта имеет такой же дизайн, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъемами дисплея (3xDP, 1xHDMI) и двумя разъемами питания (6-контактный и 8-контактный).
К сожалению, сегодня никакие спецификации не были подтверждены, но A770 уже фигурировал в многочисленных утечках, и мы знаем, что он будет оснащен полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Что касается конфигурации памяти, он должен запускаться с 16 Гбайт памяти GDDR6, что является самой высокой конфигурацией среди всех SKU Alchemist для настольных ПК.
Выпуск высококачественных графических карт Arc Alchemist для настольных ПК ожидается в конце этого лета. Однако Intel не подтвердила дату запуска.
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