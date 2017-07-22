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Vivo Y30 5G с Dimensity 700 и аккумулятором на 5000 мАч

16 июля 2022, 18:25




Недавно Vivo выпустила смартфон Y77 5G с чипсетом Dimensity 810, 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Теперь появились слухи, что компания готовится к запуску нового смартфона с 5G под названием Vivo Y30 5G.

Согласно свежему отчету Pricebaba, ожидается, что Vivo Y30 5G дебютирует как бюджетный 5G-смартфон. Устройство уже появилось на веб-сайте сертификации NBTC, что подтверждает его будущую доступность, в частности, Таиланде.

Vivo Y30 5G с Dimensity 700 и аккумулятором на 5000 мАч скоро появится в продаже


Ожидается, что Vivo Y30 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Хотя это не подтверждено, хранилище устройства, вероятно, можно будет расширить с помощью карты microSD. Кроме того, ожидается, что устройство будет оснащено 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Что касается оптики, устройство будет оснащено двойной камерой, с 13-мегапиксельным основным модулем. Для селфи устройство получит 8-мегапиксельный сенсор на передней панели. Наконец, по слухам, батарея устройства имеет емкость 5000 мАч и может поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт.

К сожалению, другие подробности об устройстве пока не разглашаются, так что следите за новостями.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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