Недавно Vivo выпустила смартфон Y77 5G с чипсетом Dimensity 810, 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Теперь появились слухи, что компания готовится к запуску нового смартфона с 5G под названием Vivo Y30 5G.
Согласно свежему отчету Pricebaba, ожидается, что Vivo Y30 5G дебютирует как бюджетный 5G-смартфон. Устройство уже появилось на веб-сайте сертификации NBTC, что подтверждает его будущую доступность, в частности, Таиланде.
Ожидается, что Vivo Y30 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Хотя это не подтверждено, хранилище устройства, вероятно, можно будет расширить с помощью карты microSD. Кроме того, ожидается, что устройство будет оснащено 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана HD+ и частотой обновления 60 Гц.
Что касается оптики, устройство будет оснащено двойной камерой, с 13-мегапиксельным основным модулем. Для селфи устройство получит 8-мегапиксельный сенсор на передней панели. Наконец, по слухам, батарея устройства имеет емкость 5000 мАч и может поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт.
К сожалению, другие подробности об устройстве пока не разглашаются, так что следите за новостями.