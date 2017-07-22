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Рекомендованные цены на Intel Arc Alchemist, Arc A770 менее чем за 400 долларов

16 июля 2022, 23:55




В сеть попал слайд из недавней презентации Intel с ценами на видеокарты для своих партнеров на Тайване. Согласно слайду, Arc A770 будет конкурировать с Radeon RX 6650XT и GeForce RTX 3060 Ti в ценовом диапазоне менее 399 долларов. Это также предполагает, что A750 будет конкурировать с RTX 3060 и Radeon RX 6600 менее чем за 349 долларов. Недавно компания поделилась первыми официальными результатами тестов для A750, где графический процессор Arc превзошел RTX 3060 на 17% в некоторых играх.

Рекомендованные цены на Intel Arc Alchemist, Arc A770 менее чем за 400 долларов


К сожалению, точная цена не указана, но, по крайней мере, на слайде перечислены диапазоны TDP и конфигурации памяти, некоторые из которых ранее не были известны. В этом случае Arc A770 указан с TDP 225 Вт и конфигурациями памяти 16 Гбайт и 8 Гбайт. Тот же TDP указан и для A750, но эта модель будет запускаться с 8 Гбайт, а не с 12 Гбайт, как сообщалось ранее. По сути, это означает, что ни для одного из графических процессоров Arc для настольных ПК нет 12 Гбайт и 192-битных SKU.

Ценовой диапазон 200-299 долларов будет занят Arc A580 с 175 Вт TDP и 8 Гбайт памяти на борту. Они будут конкурировать с сериями GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500XT. Стоит отметить, что оба конкурента имеют гораздо более низкие требования к мощности (130 Вт и 107 Вт соответственно).

Рекомендованные цены на Intel Arc Alchemist, Arc A770 менее чем за 400 долларов


Самые медленные SKU Intel в серии Alchemist, Arc A380 и Arc A310, будут иметь одинаковый TDP 75 Вт. Первый уже выпущен, и у него 6 Гбайт 96-битной памяти, поэтому второй с 4 Гбайт должен иметь 64-битную шину. Согласно этому слайду, A310, который еще не анонсирован, может стоить менее 100 долларов. По сути, это сделает его одной из самых дешевых моделей, выпущенных в 2022 году.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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