Infinix продолжает расширять свою линейку Note 12. Есть просто смартфон под номером 12, вариант с MediaTek Helio G96, Note 12i, Note 12 VIP и Note 12 Pro 5G. В прошлом месяце компания пообещала представить первый в мире телефон MediaTek Helio G99. А теперь появился новый Infinix Note 12 Pro 4G, который только что незаметно появился на Aliexpress.
Note 12 Pro 4G имеет много общих характеристик со своим братом 5G, такие, как 6,7-дюймовый дисплей Full HD+ разрешения с AMOLED матрицей, сдвоенный динамик, батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт и камеру на 108MP, f / 1,8 (1,92 мкм, сенсор 1/1,67 дюйма с двумя дополнительными камерами на 2 МП и 16-мегапиксельной селфи-камерой с апертурой f/2.0).
Однако изучение списка магазинов также выявило некоторые различия. Если данные актуальны, то модель 4G кажется немного тоньше - 7,8 мм. Некоторые из его других функций включают NFC, два слота для nano-SIM и один для microSD, а также порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм.
Самая большая разница, конечно же, заключается в замене чипсета на MediaTek Helio G99. Он изготовлен на 6-нм техпроцессе TSMC и оснащен двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также графическим процессором Mali-G57 MC2. Здесь он сочетается с 8 Гбайт оперативной памяти (с возможностью расширения до 13 Гбайт с помощью виртуальной памяти) и 256 Гбайт расширяемой памяти.
Infinix Note 12 Pro 4G доступен в сером или синем цвете по цене 276 долларов, что, по-видимому, ниже рекомендованной производителем розничной цены в 552 или 459 долларов, в зависимости от того, доверяете ли вы изображению или самому сайту. Это кажется слишком крутым, чтобы быть реальной рекомендованной производителем розничной ценой.