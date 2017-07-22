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Infinix Note 12 Pro 4G становится официальным

17 июля 2022, 12:30




Infinix продолжает расширять свою линейку Note 12. Есть просто смартфон под номером 12, вариант с MediaTek Helio G96, Note 12i, Note 12 VIP и Note 12 Pro 5G. В прошлом месяце компания пообещала представить первый в мире телефон MediaTek Helio G99. А теперь появился новый Infinix Note 12 Pro 4G, который только что незаметно появился на Aliexpress.

Infinix Note 12 Pro 4G становится официальным


Note 12 Pro 4G имеет много общих характеристик со своим братом 5G, такие, как 6,7-дюймовый дисплей Full HD+ разрешения с AMOLED матрицей, сдвоенный динамик, батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт и камеру на 108MP, f / 1,8 (1,92 мкм, сенсор 1/1,67 дюйма с двумя дополнительными камерами на 2 МП и 16-мегапиксельной селфи-камерой с апертурой f/2.0).

Однако изучение списка магазинов также выявило некоторые различия. Если данные актуальны, то модель 4G кажется немного тоньше - 7,8 мм. Некоторые из его других функций включают NFC, два слота для nano-SIM и один для microSD, а также порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Самая большая разница, конечно же, заключается в замене чипсета на MediaTek Helio G99. Он изготовлен на 6-нм техпроцессе TSMC и оснащен двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также графическим процессором Mali-G57 MC2. Здесь он сочетается с 8 Гбайт оперативной памяти (с возможностью расширения до 13 Гбайт с помощью виртуальной памяти) и 256 Гбайт расширяемой памяти.

Infinix Note 12 Pro 4G становится официальным


Infinix Note 12 Pro 4G доступен в сером или синем цвете по цене 276 долларов, что, по-видимому, ниже рекомендованной производителем розничной цены в 552 или 459 долларов, в зависимости от того, доверяете ли вы изображению или самому сайту. Это кажется слишком крутым, чтобы быть реальной рекомендованной производителем розничной ценой.

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