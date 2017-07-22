Intel Raptor Lake оказался быстрее в играх. ExtremePlayer делится дополнительными тестовыми данными о грядущем процессоре Intel Raptor Lake.
Обозреватель недавно приобрел образец процессора Intel Core 13-го поколения. Это процессор с 24 ядрами и 32 потоками с разблокированными ограничениями мощности, что в основном означает, что это грядущий процессор K-серии. Однако это не розничный процессор, а пробный образец, производительность которого должна быть почти такой же, как у готовящейся к выпуску версии.
В синтетических тестах, опубликованных несколько дней назад, процессор Core i9-13900K сравнивался с процессором Core i9-12900KF. В этих тестах образец Raptor Lake показал примерно на 10 % больше результатов в одноядерных и более чем на 35 % - в многоядерных, чем процессор Alder Lake в аналогичных тестах. Хотя оба процессора основаны на одном узле и предназначены для одной и той же платформы, увеличение производительности в многопоточном режиме происходит в основном за счет большего количества ядер (теперь 16 эффективных ядер). В то же время более высокая одноядерная производительность достигается за счет более высоких частот, чем, как сообщается, достигает Raptor Lake (около 5,5 ГГц).
Есть и вторая часть своего обзора, в которой основное внимание уделяется игровой производительности. Процессор был протестирован в ряде игр, включая Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise и PUBG. Также есть бенчмарки для Final Fantasy Endwalker, CSGO и 3DMark Timespy и Firestrike.
Тестовая платформа основана на материнской плате ASUS ROG Z690 Extreme с 32 Гбайт памяти DDR5-6400. В системе установлена графическая карта MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X, подключенная к блоку питания мощностью 1500 Вт.
Образец процессора Intel Raptor Lake показал лучшую производительность практически во всех тестах. Самый большой прирост можно наблюдать в тестах с привязкой к процессору (таких как 3DMark Physics) или в минимальной частоте кадров, которая увеличилась на 11-28% в зависимости от разрешения. Те же данные были собраны @harukaze, который сгруппировал их по разрешению и максимальной, средней и минимальной частоте кадров. При разрешении 1080p, которое обозреватели предпочитают для игровых тестов процессора, предполагаемый образец Core i9-13900K в среднем на 4,46% быстрее.
Есть еще вопрос повышенного энергопотребления в играх. Пиковое потребление ЦП выше почти в каждом сценарии. На самом деле потребление варьируется от 3 Вт ниже до 44 Вт выше, но большинство игр показывают более высокое потребление независимо от разрешения.