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NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy Extreme

18 июля 2022, 21:28




Сообщается, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и на 82% быстрее, чем RTX 3090. Kopite7kimi утверждает, что получил первый результат тестирования грядущего графического процессора NVIDIA RTX 4090.

Специалист по оборудованию NVIDIA Kopite7kimi поделился первыми результатами тестов флагманской видеокарты Ada GeForce RTX 4090 в твиттере. Утверждается, что карта набрала более 19 000 баллов в графическом тесте 3DMark Time Spy Extreme.

NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy Extreme


Быстрое сравнение трех флагманских моделей xx90 от поколений Ampere и Ada показывает, что RTX 4090 будет на 66% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и на 82% быстрее, чем RTX 3090, правда в этом конкретном тесте.

Конечно, всего один синтетический бенчмарк не дает полной картины. Хотя это значительное улучшение в разрешении 4K (используется предустановкой Extreme), карта может работать иначе в других тестах. Начнем с того, что мы до сих пор ничего не знаем о производительности трассировки лучей серии RTX 40.

По слухам, RTX 4090 имеет 16384 ядра CUDA, что на 52% больше, чем у RTX 3090 Ti. Это означало бы, что увеличение количества ядер - это всего лишь одна переменная, которая делает следующий флагман еще быстрее. Это может быть связано с более высокими тактовыми частотами или более высоким TDP, которые, как ожидается, увеличатся в следующем поколении.

NVIDIA, вероятно, собирается выпустить новую серию видеокарт в четвертом квартале. Неясно, как RTX 4090 тестировалась так рано или каков текущий статус.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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