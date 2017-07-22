Смартфон Reno8 Pro выходит на мировой рынок. Он представляет собой обновленную версию того, что в Китае получило название Reno8. Новинка получила специализированный чипсет Dimensity 8100-Max. Этот 5-нм чип имеет четыре ядра Cortex-A78, четыре ядра A55 и графический процессор Mali-G610 MC6. Задачи обработки изображений фактически делегированы собственному чипу Oppo MariSilicon X, который имеет 18 TOPS вычислительной мощности и работает в 20-битном динамическом диапазоне.
Другим важным преимуществом Pro является 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Он имеет разрешение 1080 x 2412 пикселей, частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR10+ (плюс сертификаты для потокового видео высокого качества от Netflix и Amazon).
PUBG может работать на Reno8 Pro в режиме 90 Гц, впервые для серии Reno. Еще одной интересной функцией этой игры является фоновое обновление: обновления загружаются в фоновом режиме, и вы увидите всплывающую кнопку, когда они будут готовы к установке.
Основная камера на задней панели основана на 50-мегапиксельном модуле Sony IMX766 с датчиком 1/1,56 дюйма (пиксели 1,0 мкм) за объективом f/1,8 7P (23 мм) со всенаправленным фазовым автофокусом и 12-битным выводом изображения.
Также на задней панели находится 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (IMX355, 1/4 дюйма, 1,12 мкм) с 16-миллиметровым объективом 112°. Наконец, здесь есть 2-мегапиксельная макрокамера.
Если посмотреть на фронтальную камеру, это 32-мегапиксельный датчик IMX709 (1/2,74 дюйма, 0,8 мкм). Этот датчик использует матрицу RGBW для лучшей работы при слабом освещении. Следует также отметить, что эта селфи-камера имеет автофокус и довольно широкий угол обзора 90°. И IMX709, и IMX766 поддерживают DOL-HDR для расширения динамического диапазона в 4 раза.
Осталось упомянуть еще несколько преимуществ. Модель Pro оснащена двумя динамиками и линейным двигателем для тактильной обратной связи. Кстати, задняя панель 8 Pro выполнена из стекла.
Oppo Reno8 Pro будет доступен по цене от 575 долларов за версию 8/256 Гбайт. Также есть версия с 12 Гбайт оперативной памяти.
Телефон работает от батареи емкостью 4500 мАч, Она заряжается с помощью системы SuperVOOC мощностью 80 Вт, которая заполняет 50% за 11 минут. 5 минут зарядки достаточно, чтобы проработать еще 2 часа. Обратите внимание, что в странах с напряжением 110 В максимальная мощность зарядки составит 66 Вт.