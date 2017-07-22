РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Oppo Reno8 Pro выходит на мировые рынки с Dimensity 8100

18 июля 2022, 23:35




Смартфон Reno8 Pro выходит на мировой рынок. Он представляет собой обновленную версию того, что в Китае получило название Reno8. Новинка получила специализированный чипсет Dimensity 8100-Max. Этот 5-нм чип имеет четыре ядра Cortex-A78, четыре ядра A55 и графический процессор Mali-G610 MC6. Задачи обработки изображений фактически делегированы собственному чипу Oppo MariSilicon X, который имеет 18 TOPS вычислительной мощности и работает в 20-битном динамическом диапазоне.

Другим важным преимуществом Pro является 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Он имеет разрешение 1080 x 2412 пикселей, частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR10+ (плюс сертификаты для потокового видео высокого качества от Netflix и Amazon).

OOppo Reno8 Pro выходит на мировые рынки с Dimensity 8100


PUBG может работать на Reno8 Pro в режиме 90 Гц, впервые для серии Reno. Еще одной интересной функцией этой игры является фоновое обновление: обновления загружаются в фоновом режиме, и вы увидите всплывающую кнопку, когда они будут готовы к установке.

Основная камера на задней панели основана на 50-мегапиксельном модуле Sony IMX766 с датчиком 1/1,56 дюйма (пиксели 1,0 мкм) за объективом f/1,8 7P (23 мм) со всенаправленным фазовым автофокусом и 12-битным выводом изображения.

OOppo Reno8 Pro выходит на мировые рынки с Dimensity 8100


Также на задней панели находится 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (IMX355, 1/4 дюйма, 1,12 мкм) с 16-миллиметровым объективом 112°. Наконец, здесь есть 2-мегапиксельная макрокамера.

Если посмотреть на фронтальную камеру, это 32-мегапиксельный датчик IMX709 (1/2,74 дюйма, 0,8 мкм). Этот датчик использует матрицу RGBW для лучшей работы при слабом освещении. Следует также отметить, что эта селфи-камера имеет автофокус и довольно широкий угол обзора 90°. И IMX709, и IMX766 поддерживают DOL-HDR для расширения динамического диапазона в 4 раза.

Осталось упомянуть еще несколько преимуществ. Модель Pro оснащена двумя динамиками и линейным двигателем для тактильной обратной связи. Кстати, задняя панель 8 Pro выполнена из стекла.

Oppo Reno8 Pro будет доступен по цене от 575 долларов за версию 8/256 Гбайт. Также есть версия с 12 Гбайт оперативной памяти.

Телефон работает от батареи емкостью 4500 мАч, Она заряжается с помощью системы SuperVOOC мощностью 80 Вт, которая заполняет 50% за 11 минут. 5 минут зарядки достаточно, чтобы проработать еще 2 часа. Обратите внимание, что в странах с напряжением 110 В максимальная мощность зарядки составит 66 Вт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

Читайте также:

  • Infinix Note 12 Pro 4G становится официальным
  • Vivo Y30 5G с Dimensity 700 и аккумулятором на 5000 мАч скоро появится в продаже
  • Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч
  • Флагманский смартфон ASUS Zenfone 9 выйдет в продажу 28 июля
  • Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры

    • предыдущая новость
    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy Extreme

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Лучший SSD Лучший процессор для игр Лучший монитор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 июля, 2022

    Oppo Reno8 Pro выходит на мировые рынки с Dimensity 8100

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy Extreme

    Инженерный Intel Core i9-13900K оказался быстрее, чем 12900KF в играх

    17 июля, 2022

    Infinix Note 12 Pro 4G становится официальным

    16 июля, 2022

    Рекомендованные цены на Intel Arc Alchemist, Arc A770 менее чем за 400 долларов

    Vivo Y30 5G с Dimensity 700 и аккумулятором на 5000 мАч

    Intel подтверждает выпуск видеокарты Arc A770 Limited Edition

    15 июля, 2022

    Intel раскрыла производительность Arc A750 в пяти играх: быстрее GeForce RTX 3060

    6-ядерный AMD Ryzen 5 7600X на 11% быстрее Ryzen 9 5950X

    MacBook Air M2 тормозит при продолжительных рабочих нагрузках, теряя 25% производительности в тесте по сравнению с MacBook Pro M2

    14 июля, 2022

    На фото "засветилась" Intel Arc A310 - видеокарта начального уровня на базе графического процессора ACM-G11

    Предполагаемый Redmi K50S Pro получит 200-мегапиксельную камеру, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарею на 5000 мАч

    Samsung официально запускает память GDDR6 - 24 Гбит/с для графических процессоров следующего поколения

    13 июля, 2022

    В сети появились изображения видеокарты Intel Arc A750 Limited Edition "вживую"

    Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом

    Флагманский смартфон ASUS Zenfone 9 выйдет в продажу 28 июля

    12 июля, 2022

    Nothing Phone официально представлен: 6,55 дюймов, OLED, 120 Гц, Snapdragon 778G+ и две 50-мегапиксельные камеры

    Ноутбук Realme Notebook Air на Intel Core i3, весит всего 1,36 кг

    Intel Arc A770M и A550M вошли в стадию тестирования - появились первые результаты в 3DMark

    11 июля, 2022

    24-ядерный Intel Core i9-13900K «Raptor Lake» появился на Geekbench с турбо частотой 5,5 ГГц

    ССЫЛКИ