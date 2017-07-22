Android-планшет Samsung Galaxy Tab A7 2022 вот-вот официально дебютирует. Предполагаемый пресс-рендер и важные характеристики Samsung Galaxy Tab A7 2022 просочились в сеть, хотя компания еще ничего не заявляла о следующем планшете. В последний раз Samsung обновляла свою недорогую линейку Galaxy Tab A достаточно давно.
Просочившееся изображение показывает довольно обыденный дизайн планшета. Спереди и сзади это точная копия модели Galaxy Tab A7 10.4 2020 года.
Новый Tab A7 (2022), как и его предшественник 2020 года, оснащен 10,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1200x2000 пикселей, одной задней камерой 8 МП и фронтальной камерой 5 МП, а также аккумулятором емкостью 7040 мАч, Samsung может действительно повторно использовать некоторое оборудование и, возможно, даже корпус устройства.
Чипсет - это один из пунктов, который был изменен в новой модели. По слухам, планшет 2022 года будет иметь SoC UNISOC T618 (12 нм), построенный на техпроцессе TSMC FinFET, с шестью ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическим процессором Mali G52MP2 и дополнительной интеграцией LTE. Он имеет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. В модели Tab A7 2020 использовался Snapdragon 662, так что такое обновление можно считать скорее понижением. Ожидается, что грядущий Tab A7 (2022) получит 3 Гбайта оперативной памяти и 32 Гбайта встроенной памяти.
Также просочилась информация о цене Samsung Galaxy Tab A7 2022. Новый Galaxy Tab A7 (2022) может быть более доступным, когда он дебютирует, чем его предшественник. Согласно источнику, MSRP составляет всего 199 евро.