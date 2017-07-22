Ютубер Pro Hi-Tech выложил недавно ролик про Intel Arc A380 и о том, как он справляется с разгоном. Intel Arc A380 обеспечивает впечатляющую производительность графики при разгоне. Результаты были довольно удивительными: при увеличении мощности и смещении напряжения видеокарта Intel A380 демонстрирует хорошую производительность, что можно было бы не понять, что это видеокарта более низкого уровня.
Интересно, что Pro Hi-Tech не изменил частоту ядра видеокарты, а сместил напряжение и рамки энергопотребления с помощью проприетарной графической утилиты Intel, поскольку утилиты для разгона, такие как MSI Afterburner, в настоящее время не поддерживают третьего поставщика видеокарт.
В итоге было установлено «Повышение производительности графического процессора» на 55%, а смещение напряжения установило на +0,255 мВ. Результаты модификаций позволили Intel Arc A380 показать разгон ядра графического процессора от 100 до 150 МГц с небольшим улучшением на четыре-шесть процентов. Уровни энергопотребления увеличились с почти 35 Вт до более чем 55 Вт, увеличившись с 43 до 57%. Похоже, Intel ограничивает производительность видеокарты следующего поколения.
Кроме того в ходе тестов активировался Resizable BAR, что также давало хороший прирост графической производительности. Результаты сравнивались с видеокартой NVIDIA GTX 1650.
Прирост производительности в Doom Eternal достигал более шестидесяти процентов, в то время как в World of Tanks и Watch Dogs Legion - только на двадцать пять процентов. Разогнанная карта (смещение напряжения и повышенный предел мощности) увеличила производительность на 37%.
Другие тесты Intel Arc A380 показывали, что решающим фактором видеокарты являются используемые драйверы и оптимизации. Интересно, что при разгоне достигается максимальное энергопотребление в 55 Вт. В то время как Intel указывает, что официальный TDP A380 указан как 75 Вт на официальном сайте.
Говоря о проблемах с оптимизацией драйверов, которые ограничивают производительность многих игр, используемых с Intel Arc A380, а включение ReBAR приводит к тому, что результаты не меняются.
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