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Официальные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 раскрывают его дизайн

19 июля 2022, 18:23




За последние пару недель мы видели несколько отчетов о грядущих Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые являются последними складными смартфонами компании. И вот новая утечка раскрыла официальные рендеры новой модели Flip.

Последняя утечка произошла из отчета MySmartPrice, в котором были опубликованы официальные рендеры Galaxy Z Flip 4. Глядя на просочившиеся изображения, видно, что южнокорейский технический гигант планирует запустить Galaxy Z Flip 4 в нескольких цветовых вариантах, включая синий, черный, кремовый и лавандовый. Устройство оснащено дисплеем-раскладушкой спереди, а сзади находится внешний дисплей меньшего размера рядом с двойной задней камерой.

Официальные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4 раскрывают его дизайн


Мы также взглянем на другие более тонкие элементы дизайна будущего складного телефона. Они включают в себя порт USB Type C в нижней части, по бокам которого находится решетка динамика и микрофон. Говоря о характеристиках, ожидается, что телефон будет оснащен 6,7-дюймовым основным AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+. С другой стороны, внешняя панель представляет собой 2,1-дюймовый экран, который больше, чем 1,9-дюймовый экран предыдущего поколения.

Ожидается, что складной смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC и аккумулятором емкостью 3700 мАч, который может поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Другие функции включают 12-мегапиксельную двойную камеру сзади, до 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти. На данный момент эта модель, как сообщается, будет представлена ​​вместе с Galaxy Z Fold 4 во время предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked 10 августа.

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