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Выпущен игровой ноутбук Dell G16 на Core i7 12-го поколения

19 июля 2022, 21:30




Американский производитель Dell выпустил на мировой рынок новый игровой ноутбук. Ноутбук Dell G16 Gaming появится всего через месяц после того, как был представлен игровой ноутбук G15 AMD Edition с чипсетом AMD Ryzen.

Новый игровой ноутбук G16 оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Соотношение сторон позволило разместить 16-дюймовый дисплей в 15-дюймовом корпусе G15, то есть он не больше по размеру, но экран получил на 11% больше места. Дисплей также поддерживает частоту обновления до 165 Гц, пиковую яркость 300 нит и совместимость с G-Sync.

Выпущен игровой ноутбук Dell G16 на Core i7 12-го поколения


Что касается внутренних компонентов, G16 оснащен процессором Intel Core i7 12700H 12-го поколения. Чип имеет 14-ядерную архитектуру с 20-поточным чипом, обеспечивающим максимальную тактовую частоту 4,70 ГГц. Ноутбук может быть оснащен до 16 Гбайт оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Он также поставляется с 512 Гбайт памяти на базовой модели. Объем хранилища можно увеличить до 2 Тбайт.

Ноутбук доступен с тремя вариантами видеокарт. Существует версия с RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6, которая может потреблять 90 Вт мощности на базовой модели. Второй вариант - это RTX 3060 Ti, а третий - видеокарта 3070 Ti, который потребляет 140 Вт энергии и имеет 8 Гбайт памяти GDDR6, что делает его подходящим для игрового ноутбука с дисплеем QHD. Две старшие модели оснащены портом Thunderbolt 4. Все модели оснащены HDMI 2.1, тремя разъемами USB-A, разъемом для наушников и портом Ethernet. Во всех вариантах также есть возможность подключения WiFi 6 и Bluetooth 5.0. Ноутбуки питаются от батареи емкостью 56 или 86 Вт·ч.

Выпущен игровой ноутбук Dell G16 на Core i7 12-го поколения


Дизайн клавиатуры также доступен в трех стилях - по умолчанию клавиатура RGB с одной зоной, но пользователи могут перейти на модель с подсветкой для каждой клавиши с возможностью добавления переключателей CherryMX. Что касается цены, ноутбук Dell 16 Gaming начинается с 1400 долларов и поступит в продажу с 20 июля.

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