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Премиальный realme GT 2 Pro поступил в продажу в России

19 июля 2022, 22:50




realme выпускает телефон realme GT 2 Pro в России. Это премиальный флагман, который сочетает в себе инновационные технологии и передовой дизайн.

Новинка предлагает 2K Super Reality экран, обеспечивающий реалистичное изображение и адаптивное взаимодействие; новый чипсет от Qualcomm, поддержку 5G; объектив с углом обзора в 150 градусов для панорамных фото, а также 360-градусным NFC-чипом.

Премиальный realme GT 2 Pro поступил в продажу в России


У realme GT 2 Pro есть тройная камера, в основной используется сенсора Sony IMX766 на 50 Мп с функциями пиксельного всенаправленного автофокуса PDAF и OIS, первого в мире сверхширокоугольного объектива с углом обзора 150°. Здесь также есть 50-мегапиксельный датчиком Samsung JN1, расширяющим «поле зрения» почти втрое по сравнению с обычными, а также макролинзами, дающими 40-кратное увеличение. Мощная фронтальная камера телефона получила датчик от Sony на 32 Мп.

realme GT 2 Pro использует новый чип Snapdragon 8 Gen 1. На сегодня это один из самых производительных процессоров на рынке, который получает более миллиона баллов в AnTuTu. Кроме того, здесь большая площадь рассеивания тепла - 36761 мм2. 9-слойная структура системы охлаждения с зоной из нержавеющей стали площадью 4129 мм² поддерживает пиковую производительность в течение продолжительного времени без перегрева устройства.

Премиальный realme GT 2 Pro поступил в продажу в России


Добавьте сюда быструю зарядку 65 Вт SuperDart Charge, она позволит заряжать устройство от 0 до 100% всего за 33 минуты и в целом хороший аккумулятор емкостью 5000 мАч.

realme GT 2 Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED дисплеем c 2К разрешением и ppi в 525 пикселей на дюйм, что дает высокую четкость и детализацию. С глубиной цвета в 10 бит, экран воспроизводит 1,07 миллиарда оттенков. Частота обновления изображения - до 120 Гц, а пиковая яркость доходит до 1400 нит. У дисплея есть защита в виде суперпрочного стекла Corning Gorilla Glass Victus.

Дизайн новинки вдохновлен текстурой бумаги, в его основе лежит концепция сочетания искусства и бережного отношения к окружающей среде. Материал корпуса выполнен из биополимера, при производстве которого в атмосферу выбрасывается на 63% меньше углекислого газа по сравнению с обычным пластиком. Смартфоны GT2 PRO - одними из первых получили экологическую сертификацию TCO 9.0.

realme GT 2 Pro в белом цвете в версии 12 + 256 Гбайт поступает в продажу в России по рекомендованной цене в 89 990 рублей. С 26 июля и до конца лета промо-цена на новинку составляет 79 990 рублей.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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