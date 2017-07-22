Qualcomm является одним из ведущих игроков на рынке процессоров для смартфонов. Компания также занималась производством чипов для носимых устройств, но не добилась в этом большого успеха. Теперь компания обновляет свою линейку носимых чипов, выпустив чипы Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и Snapdragon W5+ Gen 1.
Первое серьезное изменение заключается в том, что компания отказалась от брендинга Snapdragon Wear, недавно анонсированные чипы станут частью основного брендинга Snapdragon. Хотя название Wear и убрали, чипы по-прежнему предназначены для носимых устройств.
Snapdragon W5 предназначен для бюджетных или более простых устройств, таких как умные часы для детей или фитнес-трекеры, а Snapdragon W5 Plus - для носимых устройств премиум-класса. Основное различие между W5 и W5+ Gen 1 заключается в том, что модель без Plus не поставляется с сопроцессором AON.
Платформа сохраняет гибридную архитектуру чипов Snapdragon Wear 3100 и 4100. Новые чипы оснащены основным процессором, который выполняет интерактивные задачи, а также сопроцессором для постоянно включенного дисплея, что помогает экономить заряд батареи.
Сопроцессор может выполнять задачи, связанные со звуком, функциями отслеживания состояния здоровья, определением ключевых слов для цифровых помощников и уведомлениями. Он также может поддерживать встроенное машинное обучение, но компании должны использовать его.
Еще одно важное изменение касается процесса производства чипов. W5 и W5+ производятся с использованием 4-нм техпроцесса для основного процессора, что является огромным скачком по сравнению с 12-нм техпроцессом для предшественников. Сопроцессор изготовлен с использованием 22-нм техпроцесса, что также является обновлением по сравнению с 28-нм процессором в его предшественнике.
Для сравнения, Samsung Exynos W920, который используется в серии Galaxy Watch 4, изготовлен с использованием 5-нм техпроцесса, а чип Apple S7 для Watch Series 7 использует 7-нм техпроцесс.
Что касается времени автономной работы, компания заявляет, что W5+ может обеспечить до 50% более длительное время автономной работы, занимая на 30% меньше места, чем предыдущие поколения. Qualcomm также тесно сотрудничала с Google, чтобы оптимизировать Wear OS для новой SoC.
Qualcomm сообщила, что первые умные часы на базе Snapdragon W5 скоро поступят в продажу. Говорят, что OPPO Watch 3 станет первым устройством, использующим эти новые чипы, и будет запущен в следующем месяце.