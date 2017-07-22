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Представлен Redmi K50i 5G с Dimensity 8100 и частотой экрана в 144 Гц

20 июля 2022, 14:21




Xiaomi провела очередное мероприятие по запуску, на котором показали беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite и смартфон Redmi K50i 5G. Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с адаптивной частотой обновления 144 Гц, а также аккумулятором емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

Представлен Redmi K50i 5G0 с Dimensity 8100 и частотой экрана в 144 Гц


ЖК-панель на K50i 5G относится к разновидности Fringe Field Switching (FFS), и это первый телефон Redmi с поддержкой Dolby Vision. Есть Gorilla Glass 5 для защиты и 16-мегапиксельная селфи-камера в вырезе по центру. Телефон оснащен двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также разъемом для наушников с высоким импедансом.

У основной камеры есть датчик ISOCELL GW 1 на 64 МП, сверхширокоугольный модуль на 8 МП и макрокамера на 2 МП. Программная часть представляет собой Android 12 с MIUI 13. Redmi K50i 5G получает аккумулятор емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт с поддержкой PD до 27 Вт. Другие примечательные функции включают подключение Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также ИК-порт.

Представлен Redmi K50i 5G0 с Dimensity 8100 и частотой экрана в 144 Гц


Redmi K50i 5G выпускается в черном, синем и серебристом цветах. Цены начинаются с 325 долларов за базовый вариант 6/128 Гбайт. Модель на 8/128 Гбайт будет стоить 362 доллара.

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