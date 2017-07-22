Сегодня OnePlus представила официальный тизер своего будущего смартфона OnePlus 10T. Теперь соучредитель и генеральный директор компании Пит Лау подтвердил глобальную дату запуска устройства.
Пит сделал официальное объявление в сообщении на форуме сообщества OnePlus, в котором говорится, что устройство будет запущено 3 августа. В отличие от недавних мероприятий по запуску, на этот раз компания проведет мероприятие, которое пройдет в Готэм-холле, Нью-Йорк.
В сообщении также подтверждается, что устройство дебютирует с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и станет одним из первых устройств бренда, которые будут обновлены до OxgenOS 13. Помимо этого, бренд обещает, что люди, купившие билет на офлайн-мероприятие, получат мерч и наушники OnePlus Nord Buds.
Утечки до сих пор указывают на то, что OnePlus 10T будет иметь 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей E4 с разрешением Full HD +, дисплеем с частотой 120 Гц и технологией LTPO.
Подтверждено, что он оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, изготовленным на 4-нм узле TSMC. По слухам, смартфон дебютирует с 16 Гбайтами оперативной памяти LPDDR5 и получит 512 Гбайт встроенной памяти типа UFS 3.1. Скорее всего, в нем будет аккумулятор емкостью 4800 мАч в сочетании с технологией быстрой зарядки OPPO SuperVOOC мощностью 150 Вт.
Что касается оптики, ожидается, что смартфон будет иметь тройную камеру, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры с OIS, 16-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельной макрокамеры. На передней панели устройства, скорее всего, будет 32-мегапиксельная селфи-камера.