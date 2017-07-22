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Intel Arc A770: 2,5 ГГц и до 285 Вт при разгоне, грозится побить всех в DirectX 12

20 июля 2022, 22:43




Intel планирует «убить всех по соотношению цены и производительности», по крайней мере, в играх, оптимизированных для DX12. На канале Linus Tech Tips появился ролик про видеокарту Intel Arc A770. Это первая публичная демонстрация этой модели.

Том Петерсен из Intel кратко объяснил процесс оптимизации игр для графических процессоров Arc. Внутри компании есть три уровня игр с различным уровнем оптимизации Arc. И цены будут основываться на третьем уровне, который является уровнем для неоптимизированных игр.

Intel Arc A770: 2,5 ГГц и до 285 Вт при разгоне, грозится побить всех в DirectX 12


Первый уровень уже частично раскрыт, это набор игр, которые лучше всего работают на Intel Arc, то есть самые новые и самые популярные игры, использующие API DirectX12. Сюда входят Cyberpunk 2077, Control или Fortnite. Второй уровень включает игры DX12/Vulkan, которые, возможно, уже отлично работают на Arc, но они «менее» оптимизированы для Arc. Наконец, на последнем уровне представлены игры, которые не оптимизированы для Arc, в основном игры DirectX11, которые по-прежнему составляют подавляющее большинство популярных чартов в Steam.

Intel Arc A770: 2,5 ГГц и до 285 Вт при разгоне, грозится побить всех в DirectX 12


Информация о частоте кадров, как правило, не раскрывалась, только для игр F1 2021 и Tomb Raider, (API DX11/DX12). Также был продемонстрирован короткий сеанс разгона в Cyberpunk 2077, но при этом не было предоставлено никаких показателей производительности.

Вывод заключается в том, что Intel обещает «убить всех по соотношению цены и производительности» в играх уровня 1. Учитывая, что цена должна отражать производительность уровня 3, это означает, что Arc A770 действительно может стоить меньше, чем 400 долларов США.

Спецификации Arc A770 не были подтверждены, но некоторые показатели были показаны во время разгона с помощью Arc Control. Тактовая частота карты по умолчанию составляет 2,5 ГГц, а мощность графического процессора - 190 Вт. Это значение доходит до 285 Вт для разгона. Однако программное обеспечение содержит ошибки и не отображает правильную информацию при разгоне.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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