Предположительно, Samsung откажется от камер, определяющих глубину резкости на задней панели своих будущих моделей Galaxy A24, A34 и A54, которые должны быть выпущены уже в 2023 году. При этом компания не удалит из этих телефонов макрокамеры.
Ни для кого не секрет, что в течение последних нескольких лет большинство устройств среднего класса в отрасли получали не только основную и сверхширокоугольную, но и так называемые "портретные" с эффектом размытия и макромодули. Производители чувствовали необходимость дополнить свою заднюю камеру хотя бы одним-двумя дополнительными модулями. И вот в компании решили, что датчик глубины уже не нужен и, кто знает, может монохромная и макрокамера будут следующими.
Убедила ли эта инфляция датчиков (которая, как оказалось, предвосхитила настоящую инфляцию) кого-нибудь, что Samsung, Poco или Redmi за 200 долларов имеют потрясающие камеры, просто потому что их много? Кто знает. Но эта тенденция действительно не может умереть достаточно быстро, и похоже, что Samsung вносит свой вклад. Или, по крайней мере, это будет хорошее начало.
В том же отчете говорится, что Galaxy A24 будет оснащен основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным на 8 МП и макрокамерой на 5 МП, в то время как A34 будет оснащен основной камерой на 48 МП, а две другие останутся прежними. Как ни странно, A54, который должен быть лучшим в этой группе, будет иметь только 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, если этот отчет верен. Она будет рядом с основной камерой на 50 МП и 5-мегапиксельной макрокамерой.
Samsung, очевидно, будет использовать ресурсы, которые она не будет тратить на размещение этих датчиков глубины в телефонах, чтобы «усилить» основные характеристики камеры для других датчиков. Говорят, что Galaxy A34 поступит в продажу в марте следующего года, а A54 - через месяц.