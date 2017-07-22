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Известны характеристики серии Redmi K60: 2K-экран, 50-мегапиксельная камера

21 июля 2022, 11:49




Redmi еще не закончила со своей серией смартфонов K50, но слухи о серии K60 следующего поколения уже начали появляться в сети. Компания, скорее всего, не запустит серию K60 в этом году, однако популярный китайский информатор раскрыл некоторые интересные подробности о предстоящей серии. Говорят, что серия Redmi K60 будет выпущена в двух вариантах чипсета, как и Xiaomi 12S Pro.

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые ключевые подробности о серии Redmi K60 (через ITHome). По словам информатора, серия будет использовать двухплатформенную стратегию Dimensity/Snapdragon и будет выпущена в двух вариантах. Типстер утверждает, что оба чипсета будут основаны на 4-нм техпроцессе TSMC. Это означает, что он, скорее всего, будет оснащен первоклассным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Soc и MediaTek Dimensity 9000+ Soc.

Известны характеристики серии Redmi K60: 2K-экран, 50-мегапиксельная камера


Типстер также утверждает, что серия K60 будет оснащена гибким 2K-экраном с отверстием в центре для селфи-камеры. Также сообщается, что у него есть 50-мегапиксельный датчик основной камеры, который, по слухам, является модифицированной версией датчика Sony IMX766. В этой серии также может быть датчик отпечатков пальцев под дисплеем и впечатляющая технология быстрой зарядки.

На данный момент серия Redmi K60 - это всего лишь слухи, и подробностей о ней довольно мало. Как уже упоминалось, Redmi еще не закончила с серией K50. Говорят, что компания работает над двумя смартфонами, получившими названия Redmi K50S и Redmi K50S Pro, и ожидается, что они будут выпущены в августе. По слухам, оба устройства оснащены процессором Snapdragon 8+ Gen1 Soc. Предполагается, что K50S Pro станет первым телефоном Xiaomi с 200-мегапиксельной камерой.

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