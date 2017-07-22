WhatsApp уже тестировал передачу истории чата между Android и iOS, и сегодня, наконец-то, это функциональность официально представлена. До сих пор передавать историю чатов между экосистемами можно было с помощью каких-то сторонних костылей, но эти методы либо не бесплатны, либо их не так то просто использовать.
"Новый способ сохранить самые важные чаты. Сегодня у вас будет возможность перенести всю историю чатов с Android на iOS и наоборот. Теперь у вас есть свобода переключения между предпочитаемыми устройствами и обратно." - WhatsApp (@WhatsApp) 20 июля 2022 г.
На момент написания этой статьи на сайте поддержки WhatsApp был доступен только метод Android to iPhone, и для этого вам нужно будет использовать инструмент Move to iOS на Android. Вам также необходимо установить последнюю версию WhatsApp как на отправляющем, так и на принимающем устройствах. Вы также должны использовать тот же номер телефона, что и ваш старый телефон или изменить его в настройках перед переносом. Принимающий iPhone также должен быть сброшен до заводских настроек или должен быть новым.
Основываясь на шагах, указанных в инструкциях, WhatsApp сотрудничал с Apple, чтобы использовать приложение Move to iOS для успешной передачи данных WhatsApp на телефон на iOS. Согласно странице поддержки, вы сможете передавать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа чата и настройки WhatsApp. Вы не сможете передавать историю звонков WhatsApp или одноранговые платежные сообщения.
Отсутствие возможности вести разговоры в WhatsApp при переключении между iOS и Android уже давно является проблемой для пользователей, переключающихся между экосистемами. Хотя многие приложения для обмена сообщениями позволяют вам получать доступ к сообщениям и чатам с любого устройства, WhatsApp можно использовать только с одним номером телефона и с одним смартфоном. Только недавно WhatsApp разрешил связанным устройствам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится в автономном режиме.