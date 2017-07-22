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14-ядерный Intel Core i5-13600K так же быстр, как Ryzen 9 5950X в тестах GeekBench

21 июля 2022, 17:28




Intel Core i5-13600K с 14 ядрами и тактовой частотой 5,1 ГГц появился на сайте Geekbench. Серия процессоров Intel 13-го поколения «Raptor Lake» переходит на стадию внутреннего тестирования, поскольку все больше и больше утечек начинают наводнять сайты бенчмарка.

14-ядерный Intel Core i5-13600K так же быстр, как Ryzen 9 5950X в тестах GeekBench


Всего через несколько часов после того, как инженерный образец Core i9-13900K был обнаружен в базе данных CPU-Z Validator, Core i5-13600K среднего класса появился на общедоступном веб-сайте Geekbench.

Есть две оценки: одна для материнской платы ASUS с памятью DDR5, а другая для ASRock и DDR4. Интересно, что модель материнской платы ASUS, похоже, совпадает с той, что фигурировала в утечке 13900K Geekbench почти 2 недели назад (ASUS ROG Z690 Extreme). Однако следует отметить, что оценка была недействительной и в результате разработчики Geekbench ее сняли. С другой стороны, обе оценки 13600K действительны для списка Geekbench, что означает, что они, вероятно, будут более точными.

14-ядерный Intel Core i5-13600K так же быстр, как Ryzen 9 5950X в тестах GeekBench


i5-13600K - это 14-ядерный процессор с 20 потоками. Для работы этой конфигурации включены только 6 производительных ядер и доступен один кластер из 8 эффективных ядер. Пока рано говорить, но это может быть другой вариант, а не 8P+16E, который использует 13900K.

Согласно данным, собранным программным обеспечением, процессор работал на частоте от 4,3 до 5,09 ГГц (ASRock) или от 5,05 до 5,1 ГГц (ASUS). Это, вероятно, означает, что последняя оценка является разогнанной установкой.

14-ядерный Intel Core i5-13600K так же быстр, как Ryzen 9 5950X в тестах GeekBench


Процессор набрал 1980 и 2012 баллов в одноядерном тесте и 14425 и 16054 балла в многоядерном. Если бы мы использовали здесь лучшую оценку, это означало бы, что процессор до 8% быстрее своего предшественника Core i5-12600K в одноядерном тесте и на 38% быстрее в многоядерном тесте. По сравнению с флагманским процессором AMD Ryzen 5000 с 16 ядрами (5950X), i5-13600K может быть на 20% быстрее в SC и примерно на 3% медленнее в MT соответственно.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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