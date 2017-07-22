У Samsung непростые ситуация со своими флагманам. Galaxy S22 Ultra побил предыдущие рекорды продаж и недавно бренд начал тизерить конфигурацию камеры будущей серии смартфонов Galaxy S23.
По словам источников, с точки зрения конкуренции Motorola Frontier получит датчик камеры на 200 МП. Motorola может быть первым производителем смартфонов, установившим на устройство 200-мегапиксельную камеру, но корейский технологический гигант не отстанет в соревновании за самое большое количество мегапикселей в смартфоне. Недавняя разработка заключается в том, что 200-мегапиксельный датчик камеры также будет включен в Samsung Galaxy S23 Ultra, согласно известному типстеру Ice Universe.
"Флагманский смартфон MOTO получит датчик на 200 МП (HP1). GALAXY S23 ULTRA также будет использовать 200 МП, но датчик не был объявлен."
- (@UNIVERSEICE)
По словам источника, Samsung еще не представила 200-мегапиксельный датчик камеры, который будет использоваться в Galaxy S23 Ultra. Это означает, что, хотя Motorola Frontier и Samsung Galaxy S23 Ultra будут иметь одинаковое разрешение камеры, они могут снимать по-разному из-за разных сенсоров. В дополнение к Motorola Frontier, Xiaomi 12T Pro, как полагают, тоже получит камеру на 200 МП.
Для тех, кто не знает, Motorola Frontier оснащена 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP1. Samsung ISOCELL HP3 - это новая 200-мегапиксельная камера, представленная компанией. Площадь модуля камеры ISOCELL HP3 уменьшена на 20 % благодаря уменьшению размера пикселей на 12 %.
Согласно сообщениям, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который, как ожидается, будет представлен в ноябре, будет использоваться в серии Samsung Galaxy S23. Кроме того, устройства серии Samsung Galaxy S23 могут иметь 40-мегапиксельные фронтальные камеры.
Было бы интересно посмотреть, как будущие смартфоны с 200-мегапиксельной камерой, включая Moto Edge 30 Ultra (Frontier), Xiaomi 12T и Samsung Galaxy S23 Ultra, будут конкурировать друг с другом. Samsung Galaxy S22 Ultra, самый последний вариант Ultra, также получил множество похвал за свои фото возможности.