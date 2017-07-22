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Samsung Galaxy S23 получит 200-мегапиксельную камеру

21 июля 2022, 21:56




У Samsung непростые ситуация со своими флагманам. Galaxy S22 Ultra побил предыдущие рекорды продаж и недавно бренд начал тизерить конфигурацию камеры будущей серии смартфонов Galaxy S23.

По словам источников, с точки зрения конкуренции Motorola Frontier получит датчик камеры на 200 МП. Motorola может быть первым производителем смартфонов, установившим на устройство 200-мегапиксельную камеру, но корейский технологический гигант не отстанет в соревновании за самое большое количество мегапикселей в смартфоне. Недавняя разработка заключается в том, что 200-мегапиксельный датчик камеры также будет включен в Samsung Galaxy S23 Ultra, согласно известному типстеру Ice Universe.

Samsung Galaxy S23 получит 200-мегапиксельную камеру


"Флагманский смартфон MOTO получит датчик на 200 МП (HP1). GALAXY S23 ULTRA также будет использовать 200 МП, но датчик не был объявлен."
- (@UNIVERSEICE)

По словам источника, Samsung еще не представила 200-мегапиксельный датчик камеры, который будет использоваться в Galaxy S23 Ultra. Это означает, что, хотя Motorola Frontier и Samsung Galaxy S23 Ultra будут иметь одинаковое разрешение камеры, они могут снимать по-разному из-за разных сенсоров. В дополнение к Motorola Frontier, Xiaomi 12T Pro, как полагают, тоже получит камеру на 200 МП.

Для тех, кто не знает, Motorola Frontier оснащена 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP1. Samsung ISOCELL HP3 - это новая 200-мегапиксельная камера, представленная компанией. Площадь модуля камеры ISOCELL HP3 уменьшена на 20 % благодаря уменьшению размера пикселей на 12 %.

Согласно сообщениям, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который, как ожидается, будет представлен в ноябре, будет использоваться в серии Samsung Galaxy S23. Кроме того, устройства серии Samsung Galaxy S23 могут иметь 40-мегапиксельные фронтальные камеры.

Было бы интересно посмотреть, как будущие смартфоны с 200-мегапиксельной камерой, включая Moto Edge 30 Ultra (Frontier), Xiaomi 12T и Samsung Galaxy S23 Ultra, будут конкурировать друг с другом. Samsung Galaxy S22 Ultra, самый последний вариант Ultra, также получил множество похвал за свои фото возможности.

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